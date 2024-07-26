Задержан экс-заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков

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Генерал является фигурантом уголовного дела о коррупции (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Бывший заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков задержан сотрудниками ФСБ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спецслужбу.

По информации агентства, Булгаков является фигурантом дела о коррупции. Сейчас он находится в СИЗО под стражей. Проводятся следственные действия. Согласно заявлению СКР, «Дмитрию Булгакову, занимавшему в 2008—2022 годах должность заместителя министра обороны Российской Федерации, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу».

Булгаков отвечал за материально-техническое обеспечение войск. Он занимал должность до сентября 2022 года.

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Бывший заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков задержан сотрудниками ФСБ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спецслужбу. По информации агентства, Булгаков является фигурантом дела о коррупции. Сейчас он находится в СИЗО под стражей. Проводятся следственные действия. Согласно заявлению СКР, «Дмитрию Булгакову, занимавшему в 2008—2022 годах должность заместителя министра обороны Российской Федерации, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу». Булгаков отвечал за материально-техническое обеспечение войск. Он занимал должность до сентября 2022 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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