Задержан экс-заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков

26 июля 2024 в 15:50 Размер текста - 17 +

Генерал является фигурантом уголовного дела о коррупции (фото из архива) Фото: Минобороны России новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Бывший заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков задержан сотрудниками ФСБ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спецслужбу. По информации агентства, Булгаков является фигурантом дела о коррупции. Сейчас он находится в СИЗО под стражей. Проводятся следственные действия. Согласно заявлению СКР , «Дмитрию Булгакову, занимавшему в 2008—2022 годах должность заместителя министра обороны Российской Федерации, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу». Булгаков отвечал за материально-техническое обеспечение войск. Он занимал должность до сентября 2022 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков задержан сотрудниками ФСБ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спецслужбу. По информации агентства, Булгаков является фигурантом дела о коррупции. Сейчас он находится в СИЗО под стражей. Проводятся следственные действия. Согласно заявлению СКР, «Дмитрию Булгакову, занимавшему в 2008—2022 годах должность заместителя министра обороны Российской Федерации, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу». Булгаков отвечал за материально-техническое обеспечение войск. Он занимал должность до сентября 2022 года.