Задержан экс-заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков

Бывший заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков задержан сотрудниками ФСБ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спецслужбу.
По информации агентства, Булгаков является фигурантом дела о коррупции. Сейчас он находится в СИЗО под стражей. Проводятся следственные действия. Согласно заявлению СКР, «Дмитрию Булгакову, занимавшему в 2008—2022 годах должность заместителя министра обороны Российской Федерации, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу».
Булгаков отвечал за материально-техническое обеспечение войск. Он занимал должность до сентября 2022 года.
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Бывший заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков задержан сотрудниками ФСБ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спецслужбу. По информации агентства, Булгаков является фигурантом дела о коррупции. Сейчас он находится в СИЗО под стражей. Проводятся следственные действия. Согласно заявлению СКР, «Дмитрию Булгакову, занимавшему в 2008—2022 годах должность заместителя министра обороны Российской Федерации, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу». Булгаков отвечал за материально-техническое обеспечение войск. Он занимал должность до сентября 2022 года.