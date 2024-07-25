Тюменцев предупредили об опасных грибах и ягодах в лесах

В Тюмени и Тюменской области встречаются несколько самых опасных видов грибов и ягод. Как сообщает Роспотребнадзор, три вида ягод, которые растут в тюменских лесах, входят в ТОП-5 самых ядовитых ягод России. Как защититься от опасных дикоросов — в материале URA.RU.
Грибы в лесу
Самые явные опасные грибы в тюменских лесах — это мухомор, ложные опята и бледная поганка. Их всех отличает необычный окрас или непривычная форма. Так, мухоморы ярко-красные с белыми точками, у ложных опят нет кольца на ножке, а бледная поганка имеет неестественный зеленоватый отблеск.
Как выбирать грибы
При покупке грибов стоит обратить внимание на их внешний вид — они не должны быть сморщенными или вялыми. Не стоит покупать грибы вдоль автомобильных трасс или дорог, так как они имеют свойства впитывать вредные вещества из выхлопных газов.
Как готовить грибы
Прежде, чем приступить к приготовлению блюд из грибов, дикоросы стоит очистить от земли и вымочить в воде. Так из них уйдут все токсины. Грибы обязательно нужно подвергать полной тепловой обработке, их нельзя есть полусырыми.
Ядовитые ягоды
В лесах Тюмени встречаются три вида самых ядовитых ягод России. Как рассказали URA.RU в пресс-службе Роспотребнадзора, внешне они привлекательны, но если их съесть, то может наступить смерть. Список ядовитых ягод:
- Ландыш. Его ягоды — красные и маленькие, выглядят съедобными. Но очень ядовиты и могут привести к летальному исходу;
- Волчье лыко. Ягоды этого растения выглядят как красная смородина. У него ядовиты не только ягоды, но и листья со стеблями. Отравление этим ягодами поражает ЖКТ;
- Вороний глаз. Яркая, черная и блестящая ягода, которая точно привлечет внимание. Ее отличительная особенность в том, что одна ягода растет на одном стебле, а не гроздьями. Если съесть "вороний глаз", то первым симптомом станут судороги, а после наступит паралич ЦНС.
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