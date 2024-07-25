25 июля 2024

В ХМАО матери мобилизованных просят Кухарука спасти сыновей из украинского плена

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мать мобилизованного из ХМАО просит вернуть из плена сына и его сослуживцев
Мать мобилизованного из ХМАО просит вернуть из плена сына и его сослуживцев Фото:

В Радужном мать мобилизованного бойца попросила врио губернатора ХМАО Руслана Кухарука спасти ее сына и двух его сослуживцев из Нягани и Октябрьского района из Украинского плена. Они находятся в плену уже год, передает слова женщины корреспондент URA.RU.

«Я мама мобилизованного, обращаюсь к вам от своего лица, от лица матери мобилизованного из Нягани и от лица матери мобилизованного из Малого Атлыма Октябрьского района. Наши сыновья были мобилизованы в сентябре 2022 года. В данным момент они находятся в украинском плену уже целый год. Просим вас оказать содействие в возвращении наших сыновей из плена на Родину, домой», — обратилась к врио губернатора жительница Радужного.

Кухарук немедленно поручил обязательно взять вопрос в работу. Бойцы служили в разное время и попали в плен под Авдеевкой. Женщина передала коллективное обращение с данными пленных.

Ранее URA.RU рассказывало, что врио губернатора ХМАО Кухарук прибыл с инспекцией в Радужный. Агентство следит за его визитом в онлайн-трансляции.

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В Радужном мать мобилизованного бойца попросила врио губернатора ХМАО Руслана Кухарука спасти ее сына и двух его сослуживцев из Нягани и Октябрьского района из Украинского плена. Они находятся в плену уже год, передает слова женщины корреспондент URA.RU. «Я мама мобилизованного, обращаюсь к вам от своего лица, от лица матери мобилизованного из Нягани и от лица матери мобилизованного из Малого Атлыма Октябрьского района. Наши сыновья были мобилизованы в сентябре 2022 года. В данным момент они находятся в украинском плену уже целый год. Просим вас оказать содействие в возвращении наших сыновей из плена на Родину, домой», — обратилась к врио губернатора жительница Радужного. Кухарук немедленно поручил обязательно взять вопрос в работу. Бойцы служили в разное время и попали в плен под Авдеевкой. Женщина передала коллективное обращение с данными пленных. Ранее URA.RU рассказывало, что врио губернатора ХМАО Кухарук прибыл с инспекцией в Радужный. Агентство следит за его визитом в онлайн-трансляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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