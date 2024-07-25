В ХМАО матери мобилизованных просят Кухарука спасти сыновей из украинского плена

В Радужном мать мобилизованного бойца попросила врио губернатора ХМАО Руслана Кухарука спасти ее сына и двух его сослуживцев из Нягани и Октябрьского района из Украинского плена. Они находятся в плену уже год, передает слова женщины корреспондент URA.RU.
«Я мама мобилизованного, обращаюсь к вам от своего лица, от лица матери мобилизованного из Нягани и от лица матери мобилизованного из Малого Атлыма Октябрьского района. Наши сыновья были мобилизованы в сентябре 2022 года. В данным момент они находятся в украинском плену уже целый год. Просим вас оказать содействие в возвращении наших сыновей из плена на Родину, домой», — обратилась к врио губернатора жительница Радужного.
Кухарук немедленно поручил обязательно взять вопрос в работу. Бойцы служили в разное время и попали в плен под Авдеевкой. Женщина передала коллективное обращение с данными пленных.
Ранее URA.RU рассказывало, что врио губернатора ХМАО Кухарук прибыл с инспекцией в Радужный. Агентство следит за его визитом в онлайн-трансляции.
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