Руслан Кухарук прибыл в Радужный Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук прибыл с рабочим визитом в Радужный — самый восточный город региона. Новый глава Югры встречается здесь с управленческой командой, местными жителями и представителями бизнеса. Вместе они обсудят различные проблемы и перспективы развития муниципалитета. Также Кухарук проинспектирует знаковые стройки и социальные учреждения города. URA.RU следит за визитом врио губернатора в прямой трансляции.

12:05 Кухарук, которому пришлось добираться на автобусе до Радужного из Нижневартовска, рассказал, что по пути смог оценить состояние трассы. «Похоже, что ямочным ремонтом тут не обойтись», — заметил врио губернатора. В кулуарах перед приездом Кухарука в город депутаты перекидывались шутками, что он сможет увидеть одну из достопримечательностей — «волны» на асфальте. Местные власти надеются, что благодаря этой поездке округ добавит финансирование на реконструкцию дороги.

11:59 Участники встречи уже на месте и ожидают Кухарука.

Кухарук в первую очередь встретится с управленческой командой и руководителями крупных местных предприятий. Фото: URA.RU

11:57 Прибытие врио губернатора ХМАО Руслана Кухарука в Радужный должно было случиться раньше. По данным источника URA.RU в политическом истеблишменте округа, из-за сложных метеоусловий полет на вертолете из Нижневартовска отменили. Главе региона пришлось добираться до места назначения на автобусе.

11:48 Руслан Кухарук приехал в Радужный. В первую очередь он встречается с мэром Сергеем Жестовским, депутатами и руководителями крупных местных предприятий.