25 июля 2024

Кухарук инспектирует самый восточный город ХМАО. Онлайн-трансляция

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Благоустройство сквера Школьный. Тюмень , кухарук руслан
Руслан Кухарук прибыл в Радужный Фото:

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук прибыл с рабочим визитом в Радужный — самый восточный город региона. Новый глава Югры встречается здесь с управленческой командой, местными жителями и представителями бизнеса. Вместе они обсудят различные проблемы и перспективы развития муниципалитета. Также Кухарук проинспектирует знаковые стройки и социальные учреждения города. URA.RU следит за визитом врио губернатора в прямой трансляции.

12:05 26.07.2024 Кухарук, которому пришлось добираться на автобусе до Радужного из Нижневартовска, рассказал, что по пути смог оценить состояние трассы. «Похоже, что ямочным ремонтом тут не обойтись», — заметил врио губернатора. В кулуарах перед приездом Кухарука в город депутаты перекидывались шутками, что он сможет увидеть одну из достопримечательностей — «волны» на асфальте. Местные власти надеются, что благодаря этой поездке округ добавит финансирование на реконструкцию дороги.

11:59 26.07.2024 Участники встречи уже на месте и ожидают Кухарука.

Кухарук в первую очередь встретится с управленческой командой и руководителями крупных местных предприятий.
Кухарук в первую очередь встретится с управленческой командой и руководителями крупных местных предприятий.
Фото:

11:57 26.07.2024 Прибытие врио губернатора ХМАО Руслана Кухарука в Радужный должно было случиться раньше. По данным источника URA.RU в политическом истеблишменте округа, из-за сложных метеоусловий полет на вертолете из Нижневартовска отменили. Главе региона пришлось добираться до места назначения на автобусе.

11:48 26.07.2024Руслан Кухарук приехал в Радужный. В первую очередь он встречается с мэром Сергеем Жестовским, депутатами и руководителями крупных местных предприятий.

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Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук прибыл с рабочим визитом в Радужный — самый восточный город региона. Новый глава Югры встречается здесь с управленческой командой, местными жителями и представителями бизнеса. Вместе они обсудят различные проблемы и перспективы развития муниципалитета. Также Кухарук проинспектирует знаковые стройки и социальные учреждения города. URA.RU следит за визитом врио губернатора в прямой трансляции. 12:05 26.07.2024 Кухарук, которому пришлось добираться на автобусе до Радужного из Нижневартовска, рассказал, что по пути смог оценить состояние трассы. «Похоже, что ямочным ремонтом тут не обойтись», — заметил врио губернатора. В кулуарах перед приездом Кухарука в город депутаты перекидывались шутками, что он сможет увидеть одну из достопримечательностей — «волны» на асфальте. Местные власти надеются, что благодаря этой поездке округ добавит финансирование на реконструкцию дороги. 11:59 26.07.2024 Участники встречи уже на месте и ожидают Кухарука. 11:57 26.07.2024 Прибытие врио губернатора ХМАО Руслана Кухарука в Радужный должно было случиться раньше. По данным источника URA.RU в политическом истеблишменте округа, из-за сложных метеоусловий полет на вертолете из Нижневартовска отменили. Главе региона пришлось добираться до места назначения на автобусе. 11:48 26.07.2024 Руслан Кухарук приехал в Радужный. В первую очередь он встречается с мэром Сергеем Жестовским, депутатами и руководителями крупных местных предприятий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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