Главный онколог Минздрава РФ призвал россиян не совершать роковых ошибок

Онколог Каприн: для успешного лечения рака важно его раннее выявление
© Служба новостей «URA.RU»
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Врач призвал регулярно проходить обследования
Врач призвал регулярно проходить обследования Фото:

Ранние стадии рака в наше время поддаются лечению, поэтому очень важно как можно раньше выявить заболевание. Сделать это помогут регулярные медицинские обследования. Об этом заявил главный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

«Действительно, ранние стадии сейчас замечательно лечатся, с очень интересными результатами. Так, молочная железа, рак молочной железы — до 100% случаев при некоторых локализациях. Рак предстательной железы при некоторых локализациях — 95%», — объяснил Каприн Life.ru. Он также подчеркнул, что регулярное медицинское обследование и забота о своем здоровье могут способствовать более эффективному лечению рака.

По словам врача, чаще всего локализовать удается рак кожи, предстательной железы и колоректальный рак. При выявлении заболевания на ранней стадии нужно пройти через операцию, восстановление после которой занимает мало времени. Если же рак выявляют позже — больному могут назначить химиотерапию, ослабляющую организм. Специалист также рекомендовал не заниматься самолечением и не полагаться на мифы о лечении онкологии. 

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Ранние стадии рака в наше время поддаются лечению, поэтому очень важно как можно раньше выявить заболевание. Сделать это помогут регулярные медицинские обследования. Об этом заявил главный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн. «Действительно, ранние стадии сейчас замечательно лечатся, с очень интересными результатами. Так, молочная железа, рак молочной железы — до 100% случаев при некоторых локализациях. Рак предстательной железы при некоторых локализациях — 95%», — объяснил Каприн Life.ru. Он также подчеркнул, что регулярное медицинское обследование и забота о своем здоровье могут способствовать более эффективному лечению рака. По словам врача, чаще всего локализовать удается рак кожи, предстательной железы и колоректальный рак. При выявлении заболевания на ранней стадии нужно пройти через операцию, восстановление после которой занимает мало времени. Если же рак выявляют позже — больному могут назначить химиотерапию, ослабляющую организм. Специалист также рекомендовал не заниматься самолечением и не полагаться на мифы о лечении онкологии. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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