Главный онколог Минздрава РФ призвал россиян не совершать роковых ошибок

Ранние стадии рака в наше время поддаются лечению, поэтому очень важно как можно раньше выявить заболевание. Сделать это помогут регулярные медицинские обследования. Об этом заявил главный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
«Действительно, ранние стадии сейчас замечательно лечатся, с очень интересными результатами. Так, молочная железа, рак молочной железы — до 100% случаев при некоторых локализациях. Рак предстательной железы при некоторых локализациях — 95%», — объяснил Каприн Life.ru. Он также подчеркнул, что регулярное медицинское обследование и забота о своем здоровье могут способствовать более эффективному лечению рака.
По словам врача, чаще всего локализовать удается рак кожи, предстательной железы и колоректальный рак. При выявлении заболевания на ранней стадии нужно пройти через операцию, восстановление после которой занимает мало времени. Если же рак выявляют позже — больному могут назначить химиотерапию, ослабляющую организм. Специалист также рекомендовал не заниматься самолечением и не полагаться на мифы о лечении онкологии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.