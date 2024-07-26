Кухарук объявил о новых правилах игры на строительном рынке ХМАО

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук объявил о переносе тюменского опыта на строительный сектор Югры. Речь идет об активном внедрении программ комплексного развития территорий, когда застройщики, помимо возведения новостроек, еще и за свой счет сносят аварийные дома или строят школы и детсады. В ближайшее время Кухарук хочет провести встречу с ключевыми строительными компаниями, где обсудить с ними новые правила игры.
Разговор о предстоящих изменениях на строительном рынке Кухарук завел во время рабочей поездки в Радужный. Небольшой нефтяной городок на 40 с небольшим тысяч населения произвел на главу региона хорошее впечатление правильной планировкой. Еще советские архитекторы расчертили каркас микрорайонов строгими прямыми линиями, и в таком виде все это сохранилось до наших дней, что открывает большой потенциал для урбанистического развития.
«Сохранена основная материя, связанная с жилой застройкой и объектами социальной нагрузки, которую несут на себе территории, предназначенные для объектов городской среды. Сегодня создаются и парковые зоны, скверы, дополняются новыми точками притяжения те районы города, которые жители выбирали в том числе в рамках голосования за объекты комфортной городской среды. Вместе с тем, сегодня мы видим, что есть потенциальные территории, которые по большому счету призваны служить тому, чтобы город развивался и рос», — перечислял Кухарук достоинства городской среды на встречах с местными политэлитами и жителями.
У населения Радужного есть огромный запрос на повышение качества городской среды.
Благоустройство — одна из самых волнующих тем для жителей, согласно статистике. Но при годовом бюджете в 3,6 миллиарда рублей, где 70% расходов уходит только на исполнение социальных обязательств, мечтать о новых парках, скверах, ликвидации аварийного жилья можно десятилетиями. Аналогичная ситуация и в других югорских городах. Но Кухарук за шесть лет пребывания в должности мэра Тюмени хорошо знает, как изменить ситуацию за внебюджетный счет. Там городская администрация активно применяла программы комплексного развития территорий.
«В Тюмени эту историю мы хорошо раскачали, это очень существенная помощь, в том числе расселения аварийного жилья без привлечения бюджетных средств. Такую же историю мы сейчас запускаем, перезагружаем и по Сургуту, и по Нижневартовску и по Ханты-Мансийску. Там, где есть коммерческий спрос на новое жилье. Тогда это окупит схему с привлечением инвесторов», — рассказал Кухарук.
Он также анонсировал большое совещание со строителями, которое должно состояться в ближайшее время, на котором и будет объявлено строителям о том, что проекты КРТ окружные власти будут считать для себя приоритетными.
У Кухарука после вступления в должность врио главы ХМАО уже есть даже югорский кейс. Застройщик «Самолет» пошел на уступки окружным властям и включил пункт о благоустройстве в инвестиционное соглашение о строительстве жилья на территории научно-технологического центра в Сургуте.
Источник URA.RU, близкий к окружному правительству, отметил, что у чиновников наибольшую озабоченность вызывает ситуация с перезагрузкой жилого строительства в небольших югорских городах, как, например, в том же Радужном, где последняя новостройка появилась несколько лет назад. «Ситуацию нужно рассматривать комплексно, на окружном уровне. Может быть, застройщики пойдут в такие небольшие населенные пункты в счет каких-то преференций по земельным участкам в крупных югорских городах. Или под обязательства властей о выкупе построенного жилья. Нужно обсуждать, югорский рынок недвижимости перспективен за счет более платежеспособного населения, чем во многих других регионах страны. Поэтому может быть интересен, в том числе иногородним компаниям», — считает собеседник агентства.
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