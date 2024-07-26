26 июля 2024

В Челябинской области из-за прорыва дамбы уже эвакуировали 35 человек

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Микрорайон Челнаково, СНТ Восход, поворот на Глинки. Курган, эвакуация, половодье, паводок, наводнение, потоп, резиновая лодка
Из-за прорыва дамбы в Карабаше эвакуируют людей Фото:
новость из сюжета
Под Карабашем прорвало дамбу

Аномальные ливни, вызванные масштабным циклоном, привели к прорыву дамбы в Карабаше Челябинской области. В преддверии стихии, по указанию губернатора Алексея Текслера, в муниципалитетах были сформированы оперативные штабы для своевременного реагирования на ЧС, уже эвакуировано 35 человек. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

«Из-за ливней произошло разрушение дамбы на Киалимском водохранилище в Карабаше, вода подступает к близлежащим поселкам. В результате инцидента потребовалась эвакуация 35 жителей из поселка Киолим и других населенных пунктов, расположенных неподалеку от водохранилища», — сообщили в пресс-службе.

В Карабаше на базе двух школ организованы пункты временного размещения для эвакуированных, где созданы все условия для проживания, включая обеспечение питанием и питьевой водой. Несмотря на отсутствие информации о пострадавших, медицинские службы находятся в полной готовности оказать необходимую помощь.

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Аномальные ливни, вызванные масштабным циклоном, привели к прорыву дамбы в Карабаше Челябинской области. В преддверии стихии, по указанию губернатора Алексея Текслера, в муниципалитетах были сформированы оперативные штабы для своевременного реагирования на ЧС, уже эвакуировано 35 человек. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона. «Из-за ливней произошло разрушение дамбы на Киалимском водохранилище в Карабаше, вода подступает к близлежащим поселкам. В результате инцидента потребовалась эвакуация 35 жителей из поселка Киолим и других населенных пунктов, расположенных неподалеку от водохранилища», — сообщили в пресс-службе. В Карабаше на базе двух школ организованы пункты временного размещения для эвакуированных, где созданы все условия для проживания, включая обеспечение питанием и питьевой водой. Несмотря на отсутствие информации о пострадавших, медицинские службы находятся в полной готовности оказать необходимую помощь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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