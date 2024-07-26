В Челябинской области из-за прорыва дамбы уже эвакуировали 35 человек

Аномальные ливни, вызванные масштабным циклоном, привели к прорыву дамбы в Карабаше Челябинской области. В преддверии стихии, по указанию губернатора Алексея Текслера, в муниципалитетах были сформированы оперативные штабы для своевременного реагирования на ЧС, уже эвакуировано 35 человек. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.
«Из-за ливней произошло разрушение дамбы на Киалимском водохранилище в Карабаше, вода подступает к близлежащим поселкам. В результате инцидента потребовалась эвакуация 35 жителей из поселка Киолим и других населенных пунктов, расположенных неподалеку от водохранилища», — сообщили в пресс-службе.
В Карабаше на базе двух школ организованы пункты временного размещения для эвакуированных, где созданы все условия для проживания, включая обеспечение питанием и питьевой водой. Несмотря на отсутствие информации о пострадавших, медицинские службы находятся в полной готовности оказать необходимую помощь.
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