Что известно о Киалимском водохранилище в Карабаше, где прорвало дамбу

В Карабаше (Челябинская область) вечером 26 июля прорвало дамбу на Киалимском водохраналище и началась эвакуация жителей. В зону подтопления попали четыре поселка, где проживает порядка двухсот человек. Что известно о плотине на реке Большой Киалим и о водоеме — в материале URA.RU.
Истоки проекта
В 80-е годы 20 века было начато строительство Киалимского водохранилища. Проект был задуман для решения проблемы водоснабжения Миасса, расположенного недалеко от строительной площадки. Водохранилище планировалось создать на реке Большой Киалим, в месте, где она принимает в себя воды реки Индишта.
Остановка строительства
Вслед за распадом СССР и экономическим кризисом 90-х годов проект столкнулся с серьезными финансовыми трудностями. Нехватка финансирования привела к приостановке всех строительных работ. В итоге водоем так и не смог выполнять свою основную функцию — обеспечение питьевой водой Миасса.
Водоем признали памятником
Несмотря на недострой, Киалимское водохранилище приобрело статус особо охраняемой природной территории и гидрологического памятника природы областного значения. Сегодня это место является важным источником питьевой воды для Карабаша.
Где находится
Киалимское водохранилище располагается в восьми километрах на юго-юго-запад от Карабаша, в живописной гористой и лесистой местности. Площадь зеркала составляет 1,6 квадратных километров, а объем — около 6 миллионов кубических метров. Абсолютная отметка уровня воды достигает 270 метров.
Строительство дамбы
Земляная плотина водохранилища имеет длину 545 метров. В ходе строительства был заложен фундамент плотины и забетонирована большая часть ложи будущего водоема. Также были подведены технологическая грунтовая автомобильная дорога и линии электропередач.
Экологический аспект
Вода в Киалимском водохранилище отличается чистотой, прозрачностью и низкой минерализацией. Эти качества делают ее ценным ресурсом для обеспечения питьевым водоснабжением населения.
Перспективы в тумане
Попытки восстановить недостроенные объекты и завершить строительство водохранилища требуют значительных инвестиций. По экспертным оценкам, стоимость работ превышает три миллиарда рублей в ценах 2009 года. Мэрия Миасса предпринимала попытки включить проект в программы федерального финансирования, однако безуспешно.
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