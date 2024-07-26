26 июля 2024

После прорыва дамбы в Карабаше топит поселок под Миассом. Видео

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Паводок, Пахомова, 20 апреля. Ишимский район. Тюмень, половодье, дамба, ишим, укрепление, паводок, наводнение, потоп, река, мешки с песком, разлив
Прорыв дамбы в Карабаше привел к подтоплению миасского поселка Фото:
новость из сюжета
Под Карабашем прорвало дамбу

После прорыва дамбы в Карабаше (Челябинская область) под Миассом топит поселок Михеевку. Жители сообщают, что смыло мост.

«Моста вообще нет. С одного края все смыло, ничего нет. Вода шпарит, не знаю до куда. Все в воде», — сообщает местная жительница на видео. Ролик разместил telegram-канал «Миасский пломбир».

Катаклизм произошел вечером 26 июля. В Карабаше на Киалимском водохранилище смыло плотину. Происшествие стало причиной объявления в городе режима ЧС. Жителей готовят к эвакуации.

Гидросооружение строилось в 80-е годы 20 века для снабжения водой Миасса. Однако спустя десятилетие, когда в стране начались реформы, финансировании не хватило, и объект был заброшен. Водохранилище получило статус особо охраняемой природной территории и гидрологического памятника природы областного значения. Попытки достроить сооружение ни к чему не привели.

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После прорыва дамбы в Карабаше (Челябинская область) под Миассом топит поселок Михеевку. Жители сообщают, что смыло мост. «Моста вообще нет. С одного края все смыло, ничего нет. Вода шпарит, не знаю до куда. Все в воде», — сообщает местная жительница на видео. Ролик разместил telegram-канал «Миасский пломбир». Катаклизм произошел вечером 26 июля. В Карабаше на Киалимском водохранилище смыло плотину. Происшествие стало причиной объявления в городе режима ЧС. Жителей готовят к эвакуации. Гидросооружение строилось в 80-е годы 20 века для снабжения водой Миасса. Однако спустя десятилетие, когда в стране начались реформы, финансировании не хватило, и объект был заброшен. Водохранилище получило статус особо охраняемой природной территории и гидрологического памятника природы областного значения. Попытки достроить сооружение ни к чему не привели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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