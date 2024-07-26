После прорыва дамбы в Карабаше (Челябинская область) под Миассом топит поселок Михеевку. Жители сообщают, что смыло мост.
«Моста вообще нет. С одного края все смыло, ничего нет. Вода шпарит, не знаю до куда. Все в воде», — сообщает местная жительница на видео. Ролик разместил telegram-канал «Миасский пломбир».
Катаклизм произошел вечером 26 июля. В Карабаше на Киалимском водохранилище смыло плотину. Происшествие стало причиной объявления в городе режима ЧС. Жителей готовят к эвакуации.
Гидросооружение строилось в 80-е годы 20 века для снабжения водой Миасса. Однако спустя десятилетие, когда в стране начались реформы, финансировании не хватило, и объект был заброшен. Водохранилище получило статус особо охраняемой природной территории и гидрологического памятника природы областного значения. Попытки достроить сооружение ни к чему не привели.
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