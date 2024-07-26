Происшествия На место прорыва дамбы в Карабаше выехал прокурор 27 июля 2024 в 00:22 Размер текста - 17 + Прокурор Карабаша Василий Пичугин координирует действия экстренных служб Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Под Карабашем прорвало дамбу На место прорыва насыпной дамбы в Карабаше (Челябинская область) выехал городской прокурор Василий Пичугин. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства, ситуация взята под контроль. «На место выехал прокурор города Карабаша Пичугин для координации действий оперативных служб, которыми проводятся работы по ликвидации последствий разрушения плотины. Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан в ходе эвакуации и размещении в пунктах временного размещения, а также достаточность всех необходимых для проживания средств», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Для граждан организована «горячая линия». Сообщить о о складывающейся обстановке, оказания правовой помощи гражданам модно в прокуратуру по номеру +7 (951) 245-39-50. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На место прорыва насыпной дамбы в Карабаше (Челябинская область) выехал городской прокурор Василий Пичугин. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства, ситуация взята под контроль. «На место выехал прокурор города Карабаша Пичугин для координации действий оперативных служб, которыми проводятся работы по ликвидации последствий разрушения плотины. Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан в ходе эвакуации и размещении в пунктах временного размещения, а также достаточность всех необходимых для проживания средств», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Для граждан организована «горячая линия». Сообщить о о складывающейся обстановке, оказания правовой помощи гражданам модно в прокуратуру по номеру +7 (951) 245-39-50. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям