Жителей близлежащих к Карабашу (Челябинская область) поселков, пострадавших от прорыва дамбы, разместили в санатории «Карабашмеди». Пока в санатории находится 13 человек, сообщили URA.RU в пресс-службе компании.
«В санатории „Карабашмеди“ пока разместились 13 человек. Санаторий готов принять всех пострадавших», сообщили URA.RU в пресс-службе «Карабашмеди».
Большинство жителей Карабаша и близлежащих поселков после прорыва дамбы смогли эвакуироваться самостоятельно: покидали дома на машинах целыми семьями. Сотрудники МЧС обходят дома в поисках тех, кто не смог их покинуть по различным причинам. URA.RU ведет прямую трансляцию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!