26 июля 2024

Жителей поселков в Карабаше, пострадавших от наводнения, разместили в санатории. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Штаб и ПВР в Ленинском районе. Челябинск
Из санатория сделали пункт временного размещения (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Под Карабашем прорвало дамбу

Жителей близлежащих к Карабашу (Челябинская область) поселков, пострадавших от прорыва дамбы, разместили в санатории «Карабашмеди». Пока в санатории находится 13 человек, сообщили URA.RU в пресс-службе компании.

«В санатории „Карабашмеди“ пока разместились 13 человек. Санаторий готов принять всех пострадавших», сообщили URA.RU в пресс-службе «Карабашмеди».

Большинство жителей Карабаша и близлежащих поселков после прорыва дамбы смогли эвакуироваться самостоятельно: покидали дома на машинах целыми семьями. Сотрудники МЧС обходят дома в поисках тех, кто не смог их покинуть по различным причинам. URA.RU ведет прямую трансляцию.

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Жителей близлежащих к Карабашу (Челябинская область) поселков, пострадавших от прорыва дамбы, разместили в санатории «Карабашмеди». Пока в санатории находится 13 человек, сообщили URA.RU в пресс-службе компании. «В санатории „Карабашмеди“ пока разместились 13 человек. Санаторий готов принять всех пострадавших», сообщили URA.RU в пресс-службе «Карабашмеди». Большинство жителей Карабаша и близлежащих поселков после прорыва дамбы смогли эвакуироваться самостоятельно: покидали дома на машинах целыми семьями. Сотрудники МЧС обходят дома в поисках тех, кто не смог их покинуть по различным причинам. URA.RU ведет прямую трансляцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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