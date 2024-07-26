Происшествия Жителей поселков в Карабаше, пострадавших от наводнения, разместили в санатории. Видео 27 июля 2024 в 01:30 Размер текста - 17 + Из санатория сделали пункт временного размещения (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Под Карабашем прорвало дамбу Жителей близлежащих к Карабашу (Челябинская область) поселков, пострадавших от прорыва дамбы, разместили в санатории «Карабашмеди». Пока в санатории находится 13 человек, сообщили URA.RU в пресс-службе компании. «В санатории „Карабашмеди“ пока разместились 13 человек. Санаторий готов принять всех пострадавших», сообщили URA.RU в пресс-службе «Карабашмеди». Большинство жителей Карабаша и близлежащих поселков после прорыва дамбы смогли эвакуироваться самостоятельно: покидали дома на машинах целыми семьями. Сотрудники МЧС обходят дома в поисках тех, кто не смог их покинуть по различным причинам. URA.RU ведет прямую трансляцию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Жителей близлежащих к Карабашу (Челябинская область) поселков, пострадавших от прорыва дамбы, разместили в санатории «Карабашмеди». Пока в санатории находится 13 человек, сообщили URA.RU в пресс-службе компании. «В санатории „Карабашмеди“ пока разместились 13 человек. Санаторий готов принять всех пострадавших», сообщили URA.RU в пресс-службе «Карабашмеди». Большинство жителей Карабаша и близлежащих поселков после прорыва дамбы смогли эвакуироваться самостоятельно: покидали дома на машинах целыми семьями. Сотрудники МЧС обходят дома в поисках тех, кто не смог их покинуть по различным причинам. URA.RU ведет прямую трансляцию. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям