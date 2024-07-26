26 июля 2024

Карабаш из-за прорыва дамбы покидают целые семьи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Карабаш, прорыв дамбы
Карабашцы спасаются от стихии на личном авто Фото:
новость из сюжета
Под Карабашем прорвало дамбу

Жители Карабаша (Челябинская область) и близ лежащих поселков после прорыва дамбы покидают свои дома целыми семьями. При этом заезд в город перекрыт сотрудниками ГАИ, передает с места событий корреспондент URA.RU.

«Люди активно выезжают на машинах. Машины переполнены. Едут целыми семьями», — передает корреспондент URA.RU.

При этом, по словам корреспондента, сотрудники ГАИ уже возле поселка Мухаметово, организовали пост. В Карабаш никого не впускают.

Пока одни пытаются покинуть город, другие остаются дома. Их находят и эвакуируют сотрудники МЧС. На месте прорыва работает городской прокурор Василий Пичугин.

У поселка Мухаметово дежурит ДПС
У поселка Мухаметово дежурит ДПС
Фото:
Карабаш, прорыв дамбы
Люди спасаются на личном автотранспорте
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Карабаша (Челябинская область) и близ лежащих поселков после прорыва дамбы покидают свои дома целыми семьями. При этом заезд в город перекрыт сотрудниками ГАИ, передает с места событий корреспондент URA.RU. «Люди активно выезжают на машинах. Машины переполнены. Едут целыми семьями», — передает корреспондент URA.RU. При этом, по словам корреспондента, сотрудники ГАИ уже возле поселка Мухаметово, организовали пост. В Карабаш никого не впускают. Пока одни пытаются покинуть город, другие остаются дома. Их находят и эвакуируют сотрудники МЧС. На месте прорыва работает городской прокурор Василий Пичугин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...