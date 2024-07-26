Жители Карабаша (Челябинская область) и близ лежащих поселков после прорыва дамбы покидают свои дома целыми семьями. При этом заезд в город перекрыт сотрудниками ГАИ, передает с места событий корреспондент URA.RU.
«Люди активно выезжают на машинах. Машины переполнены. Едут целыми семьями», — передает корреспондент URA.RU.
При этом, по словам корреспондента, сотрудники ГАИ уже возле поселка Мухаметово, организовали пост. В Карабаш никого не впускают.
Пока одни пытаются покинуть город, другие остаются дома. Их находят и эвакуируют сотрудники МЧС. На месте прорыва работает городской прокурор Василий Пичугин.
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