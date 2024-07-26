Происшествия Карабаш из-за прорыва дамбы покидают целые семьи. Фото 27 июля 2024 в 00:45 Размер текста - 17 + Карабашцы спасаются от стихии на личном авто Фото: Анатолий Мармышев © URA.RU новость из сюжета Под Карабашем прорвало дамбу Жители Карабаша (Челябинская область) и близ лежащих поселков после прорыва дамбы покидают свои дома целыми семьями. При этом заезд в город перекрыт сотрудниками ГАИ, передает с места событий корреспондент URA.RU. «Люди активно выезжают на машинах. Машины переполнены. Едут целыми семьями», — передает корреспондент URA.RU. При этом, по словам корреспондента, сотрудники ГАИ уже возле поселка Мухаметово, организовали пост. В Карабаш никого не впускают. Пока одни пытаются покинуть город, другие остаются дома. Их находят и эвакуируют сотрудники МЧС. На месте прорыва работает городской прокурор Василий Пичугин. У поселка Мухаметово дежурит ДПС Фото: URA.RU Люди спасаются на личном автотранспорте Фото: Анатолий Мармышев © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Жители Карабаша (Челябинская область) и близ лежащих поселков после прорыва дамбы покидают свои дома целыми семьями. При этом заезд в город перекрыт сотрудниками ГАИ, передает с места событий корреспондент URA.RU. «Люди активно выезжают на машинах. Машины переполнены. Едут целыми семьями», — передает корреспондент URA.RU. При этом, по словам корреспондента, сотрудники ГАИ уже возле поселка Мухаметово, организовали пост. В Карабаш никого не впускают. Пока одни пытаются покинуть город, другие остаются дома. Их находят и эвакуируют сотрудники МЧС. На месте прорыва работает городской прокурор Василий Пичугин. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям