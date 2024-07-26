26 июля 2024

В Свердловской области силовики охотились за нелегалами. Фото

В Свердловской области провели рейд, в ходе которого задержали десятки мигрантов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В облаве участвовали сотрудники ОМОН и свердловского ГУ МВД
В облаве участвовали сотрудники ОМОН и свердловского ГУ МВД Фото:

В поселке Курганово недалеко от Полевского (Свердловская область) силовики провели рейд, в ходе которого задержали десятки нелегальных мигрантов. Об этом написал telegram-канал «Дно Исети».

«Накануне в поселке Курганово состоялся рейд по нелегальным мигрантам. По итогам 27 иностранцев будут выдворены за пределы РФ», — говорится в сообщении.

В облаве участвовали сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД по Свердловской области и бойцы ОМОНа. Причина выбора правоохранителями именно этого поселка для проверки неизвестна.

Процесс рейда в поселке Курганово
Процесс рейда в поселке Курганово
Фото:
Сотрудники ОМОН замечены во время облавы
Сотрудники ОМОН замечены во время облавы
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В поселке Курганово недалеко от Полевского (Свердловская область) силовики провели рейд, в ходе которого задержали десятки нелегальных мигрантов. Об этом написал telegram-канал «Дно Исети». «Накануне в поселке Курганово состоялся рейд по нелегальным мигрантам. По итогам 27 иностранцев будут выдворены за пределы РФ», — говорится в сообщении. В облаве участвовали сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД по Свердловской области и бойцы ОМОНа. Причина выбора правоохранителями именно этого поселка для проверки неизвестна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...