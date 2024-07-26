В облаве участвовали сотрудники ОМОН и свердловского ГУ МВД
В поселке Курганово недалеко от Полевского (Свердловская область) силовики провели рейд, в ходе которого задержали десятки нелегальных мигрантов. Об этом написал telegram-канал «Дно Исети».
«Накануне в поселке Курганово состоялся рейд по нелегальным мигрантам. По итогам 27 иностранцев будут выдворены за пределы РФ», — говорится в сообщении.
В облаве участвовали сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД по Свердловской области и бойцы ОМОНа. Причина выбора правоохранителями именно этого поселка для проверки неизвестна.
Процесс рейда в поселке Курганово
Сотрудники ОМОН замечены во время облавы
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!