Депутаты поддержали экспериментальные биржевые торги криптовалютой

27 июля 2024 в 01:22 Размер текста - 17 +

Госдума рассмотрит законопроект 30 июля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Комитет Госдумы по финансовому рынку завершил подготовку к второму чтению законопроекта, который открывает возможность использования цифровой валюты для трансграничных расчетов и биржевых торгов в рамках экспериментального правового режима (ЭПР). «В целях проведения организованных торгов цифровой валютой положения данной программы, устанавливающие условия экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, могут изменять или исключать действие положений настоящего Федерального закона», — гласит текст одной из поправок к законопроекту. В случае одобрения закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года. Законопроект предполагает изменения в нормативно-правовую базу, в частности в закон «Об организованных торгах». Он также устанавливает Банк России в качестве уполномоченного и регулирующего органа по вопросам ЭПР. Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект 30 июля, и возможно сразу же пройдет и третье чтение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Комитет Госдумы по финансовому рынку завершил подготовку к второму чтению законопроекта, который открывает возможность использования цифровой валюты для трансграничных расчетов и биржевых торгов в рамках экспериментального правового режима (ЭПР). «В целях проведения организованных торгов цифровой валютой положения данной программы, устанавливающие условия экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, могут изменять или исключать действие положений настоящего Федерального закона», — гласит текст одной из поправок к законопроекту. В случае одобрения закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года. Законопроект предполагает изменения в нормативно-правовую базу, в частности в закон «Об организованных торгах». Он также устанавливает Банк России в качестве уполномоченного и регулирующего органа по вопросам ЭПР. Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект 30 июля, и возможно сразу же пройдет и третье чтение.