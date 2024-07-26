26 июля 2024

Депутаты поддержали экспериментальные биржевые торги криптовалютой

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Биткоин. Челябинск, платежная система, биткоин, криптовалюта, блокчейн, цифровые деньги, цифровая экономика, биткойн
Госдума рассмотрит законопроект 30 июля Фото:

Комитет Госдумы по финансовому рынку завершил подготовку к второму чтению законопроекта, который открывает возможность использования цифровой валюты для трансграничных расчетов и биржевых торгов в рамках экспериментального правового режима (ЭПР).

«В целях проведения организованных торгов цифровой валютой положения данной программы, устанавливающие условия экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, могут изменять или исключать действие положений настоящего Федерального закона», — гласит текст одной из поправок к законопроекту. В случае одобрения закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Законопроект предполагает изменения в нормативно-правовую базу, в частности в закон «Об организованных торгах». Он также устанавливает Банк России в качестве уполномоченного и регулирующего органа по вопросам ЭПР. Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект 30 июля, и возможно сразу же пройдет и третье чтение.

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Комитет Госдумы по финансовому рынку завершил подготовку к второму чтению законопроекта, который открывает возможность использования цифровой валюты для трансграничных расчетов и биржевых торгов в рамках экспериментального правового режима (ЭПР). «В целях проведения организованных торгов цифровой валютой положения данной программы, устанавливающие условия экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, могут изменять или исключать действие положений настоящего Федерального закона», — гласит текст одной из поправок к законопроекту. В случае одобрения закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года. Законопроект предполагает изменения в нормативно-правовую базу, в частности в закон «Об организованных торгах». Он также устанавливает Банк России в качестве уполномоченного и регулирующего органа по вопросам ЭПР. Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект 30 июля, и возможно сразу же пройдет и третье чтение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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