26 июля 2024

Олимпийские игры в Париже объявили открытыми

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Европейские политики. stock, Эмманюэль Макрон,  stock
Макрон объявил XXXIII летние Олимпийские игры в Париже открытыми Фото:

В Париже официально стартовали XXXIII летние Олимпийские игры. С официальным заявление об открытии выступил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Я объявляю Игры в Париже открытыми, XXXIII Олимпиаду в современной истории», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом сообщает ТАСС.

Церемония открытия прошла на реке Сене. Там же прошел парад спортсменов. Это первый случай, когда Игры начались не стадионе. Олимпийские игры завершатся 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в нейтральном статусе. Им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и принимать участие в командных соревнованиях. Российские спортивные фанаты смогут следить за ходом Олимпийских игр в Париже на официальном сайте Олимпиады.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Париже официально стартовали XXXIII летние Олимпийские игры. С официальным заявление об открытии выступил президент Франции Эммануэль Макрон. «Я объявляю Игры в Париже открытыми, XXXIII Олимпиаду в современной истории», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом сообщает ТАСС. Церемония открытия прошла на реке Сене. Там же прошел парад спортсменов. Это первый случай, когда Игры начались не стадионе. Олимпийские игры завершатся 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в нейтральном статусе. Им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и принимать участие в командных соревнованиях. Российские спортивные фанаты смогут следить за ходом Олимпийских игр в Париже на официальном сайте Олимпиады.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...