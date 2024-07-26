Олимпийские игры в Париже объявили открытыми

27 июля 2024 в 02:00 Размер текста - 17 +

Макрон объявил XXXIII летние Олимпийские игры в Париже открытыми Фото: Официальный сайт Европарламента В Париже официально стартовали XXXIII летние Олимпийские игры. С официальным заявление об открытии выступил президент Франции Эммануэль Макрон. «Я объявляю Игры в Париже открытыми, XXXIII Олимпиаду в современной истории», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом сообщает ТАСС. Церемония открытия прошла на реке Сене. Там же прошел парад спортсменов. Это первый случай, когда Игры начались не стадионе. Олимпийские игры завершатся 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в нейтральном статусе. Им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и принимать участие в командных соревнованиях. Российские спортивные фанаты смогут следить за ходом Олимпийских игр в Париже на официальном сайте Олимпиады. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Париже официально стартовали XXXIII летние Олимпийские игры. С официальным заявление об открытии выступил президент Франции Эммануэль Макрон. «Я объявляю Игры в Париже открытыми, XXXIII Олимпиаду в современной истории», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом сообщает ТАСС. Церемония открытия прошла на реке Сене. Там же прошел парад спортсменов. Это первый случай, когда Игры начались не стадионе. Олимпийские игры завершатся 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в нейтральном статусе. Им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и принимать участие в командных соревнованиях. Российские спортивные фанаты смогут следить за ходом Олимпийских игр в Париже на официальном сайте Олимпиады.