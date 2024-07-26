26 июля 2024

В Сургуте отменили режим повышенной готовности из-за паводка

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Пик половодья в Сургуте прошел 3 июля, уровень воды равнялся 764 сантиметрам
Пик половодья в Сургуте прошел 3 июля, уровень воды равнялся 764 сантиметрам Фото:
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Паводок 2024 в ХМАО

В Сургуте (ХМАО) отменили режим повышенной готовности, введенный из-за угрозы паводка. Такое решение принял глава города Максим Слепов в связи со стабилизацией паводковой обстановки и снижением уровня воды в реке Обь.

«С 26 июля в Сургуте отменен режим повышенной готовности. Решение принято Главой города Максимом Слеповым в связи со стабилизацией паводковой обстановки и снижением уровня воды в реке Обь», — написано на сайте мэрии Сургута.

В этом году не дошла до критических показателей уровня воды. Максимальное значение зафиксировали 3 июля, оно равнялось 764 сантиметрам.

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В Сургуте (ХМАО) отменили режим повышенной готовности, введенный из-за угрозы паводка. Такое решение принял глава города Максим Слепов в связи со стабилизацией паводковой обстановки и снижением уровня воды в реке Обь. «С 26 июля в Сургуте отменен режим повышенной готовности. Решение принято Главой города Максимом Слеповым в связи со стабилизацией паводковой обстановки и снижением уровня воды в реке Обь», — написано на сайте мэрии Сургута. В этом году не дошла до критических показателей уровня воды. Максимальное значение зафиксировали 3 июля, оно равнялось 764 сантиметрам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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