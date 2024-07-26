В Сургуте отменили режим повышенной готовности из-за паводка

Пик половодья в Сургуте прошел 3 июля, уровень воды равнялся 764 сантиметрам
новость из сюжетаПаводок 2024 в ХМАО
В Сургуте (ХМАО) отменили режим повышенной готовности, введенный из-за угрозы паводка. Такое решение принял глава города Максим Слепов в связи со стабилизацией паводковой обстановки и снижением уровня воды в реке Обь.
«С 26 июля в Сургуте отменен режим повышенной готовности. Решение принято Главой города Максимом Слеповым в связи со стабилизацией паводковой обстановки и снижением уровня воды в реке Обь», — написано на сайте мэрии Сургута.
В этом году не дошла до критических показателей уровня воды. Максимальное значение зафиксировали 3 июля, оно равнялось 764 сантиметрам.
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