NYT: Ллойда Остина испугали слова Белоусова о провокации на Украине против РФ

27 июля 2024 в 12:38 Размер текста - 17 +

Глава Пентагона Ллойд Остин позвонил на Украину, чтобы предотвратить усиление напряженности между Россией и США Фото: Office of the Secretary of Defense Public Affairs / Lisa Ferdinando Глава Пентагона Ллойд Остин связался с украинскими властями и потребовал не устраивать провокации в отношении российской стороны, если они ее замышляют. Сделал он это после звонка министра обороны РФ Андрея Белоусова, который предупредил Остина о том, что России известно о тайной операции против нее, готовящейся на Украине при поддержке американцев. Эту информацию передали американские журналисты. Новость по теме Как общаются Пентагон и Минобороны РФ с начала СВО: контакты Остина с Шойгу и Белоусовым «Это [слова Белоусова о провокации] было воспринято настолько серьезно, что американцы связались с украинцами и сказали: «Если вы думаете о том, чтобы сделать что-то подобное [провокацию], не делайте этого», — сообщили в New York Times . По словам журналистов, в Пентагоне были «удивлены» утверждением Белоусова, потому что не знали о «заговоре», однако опасались, что он усилит «напряженность» между Москвой и Вашингтоном. 25 июня состоялся разговор министров обороны России и США, в котором российский министр уведомил американского коллегу об опасности эскалации на Украине. Эту информацию передает «Царьград». А 12 июля Белоусов звонил Остину, чтобы обсудить с ним еще несколько вопросов, касающихся отношений между Россией и США. В частности, они обсудили вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации, уточняет 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Пентагона Ллойд Остин связался с украинскими властями и потребовал не устраивать провокации в отношении российской стороны, если они ее замышляют. Сделал он это после звонка министра обороны РФ Андрея Белоусова, который предупредил Остина о том, что России известно о тайной операции против нее, готовящейся на Украине при поддержке американцев. Эту информацию передали американские журналисты. «Это [слова Белоусова о провокации] было воспринято настолько серьезно, что американцы связались с украинцами и сказали: «Если вы думаете о том, чтобы сделать что-то подобное [провокацию], не делайте этого», — сообщили в New York Times. По словам журналистов, в Пентагоне были «удивлены» утверждением Белоусова, потому что не знали о «заговоре», однако опасались, что он усилит «напряженность» между Москвой и Вашингтоном. 25 июня состоялся разговор министров обороны России и США, в котором российский министр уведомил американского коллегу об опасности эскалации на Украине. Эту информацию передает «Царьград». А 12 июля Белоусов звонил Остину, чтобы обсудить с ним еще несколько вопросов, касающихся отношений между Россией и США. В частности, они обсудили вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации, уточняет 360.ru.