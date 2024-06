Министр обороны России Андрей Белоусов и глава Пентагона Ллойд Остин во время телефонного разговора 25 июня обменялись взглядами о ситуации вокруг Украины. Информация о том, как ведомства общаются с начала СВО — в материале URA.RU.

Каким был первый диалог с начала СВО

Первый диалог Минобороны РФ и Пентагона с начала спецоперации России на Украине состоялся 13 мая 2022 года. Тогда должность главы Министерства обороны занимал Сергей Шойгу. Его разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином, по информации агентства Reuters, продолжался около часа, однако не привел к решению каких-либо вопросов. Темой разговора стали «актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине».

До этого они общались только 18 февраля 2024 года, еще до начала СВО. По словам официального представителя Пентагона Джона Кирби, российская сторона не была заинтересована в диалоге долгое время, однако позже разговор состоялся.

Итоги последующих телефонных разговоров с Пентагоном

Второй разговор между главами оборонных министерств состоялся 21 октября 2024 года. В нем также шла речь о международной безопасности и конфликте на Украине. Тогда Остин подчеркнул, что важно сохранять линии связи даже в условиях конфликта.

Через 2 дня Шойгу связался с Ллойдом по поводу провокации Киева с применением «грязной бомбы» — маломощного ядерного боеприпаса. Тогда министр обороны РФ также обратился и к главе французского оборонного ведомства Себастьяну Лекорню, высказав обеспокоенность угрозой применения бомбы.

Глава Пентагона назвал ценным общение с Шойгу

Ллойд Остин во время разговора с Шойгу подтвердил ценность продолжения контактов и отверг любой предлог для российской эскалации. Уже в 2023 году Остин подчеркнул, что поддерживать контакты необходимо, чтобы «в дальнейшем справляться с кризисом», повторно упомянув важность диалога. Однако последний разговор Шойгу и главы Пентагона состоялся в марте 2023 года.

В мае 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что постоянное обострение конфликта со стороны США может привести к серьезным последствиям. «Эта постоянная эскалация может привести к серьезным последствиям. Если эти серьезные последствия будут наступать в Европе, как поведут себя Соединенные Штаты, имея в виду наш паритет в сфере стратегических вооружений? Трудно сказать. Они хотят глобального конфликта?» — сказал тогда Владимир Путин.

Ллойд Остин неоднократно подчеркивал важность диалога между главами министерств