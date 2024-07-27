В городах и районах Челябинской области вводят режимы ЧС

Дожди в Челябинской области продолжаются (архивное фото)
В ряде городов и районов Челябинской области 27 июля из-за сильных дождей вводят режимы ЧС. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Режим ЧС введен в Сосновском районе и Карабаше. Режим повышенной готовности в Еманжелинском районе, Кыштыме и Копейске. В ближайшее время такой режим введет Миасс. В Еткульском районе на разных территориях введен и режим, и ЧС и повышенной готовности», — заявили в пресс-службе.
Дожди в Челябинской области продолжаются. Режим ЧС в Карабаше был введен вечером 26 июля из-за прорыва дамбы.
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