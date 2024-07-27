В городах и районах Челябинской области вводят режимы ЧС

27 июля 2024 в 12:59 Размер текста - 17 +

Дожди в Челябинской области продолжаются (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ряде городов и районов Челябинской области 27 июля из-за сильных дождей вводят режимы ЧС. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. «Режим ЧС введен в Сосновском районе и Карабаше. Режим повышенной готовности в Еманжелинском районе, Кыштыме и Копейске. В ближайшее время такой режим введет Миасс. В Еткульском районе на разных территориях введен и режим, и ЧС и повышенной готовности», — заявили в пресс-службе. Дожди в Челябинской области продолжаются. Режим ЧС в Карабаше был введен вечером 26 июля из-за прорыва дамбы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ряде городов и районов Челябинской области 27 июля из-за сильных дождей вводят режимы ЧС. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. «Режим ЧС введен в Сосновском районе и Карабаше. Режим повышенной готовности в Еманжелинском районе, Кыштыме и Копейске. В ближайшее время такой режим введет Миасс. В Еткульском районе на разных территориях введен и режим, и ЧС и повышенной готовности», — заявили в пресс-службе. Дожди в Челябинской области продолжаются. Режим ЧС в Карабаше был введен вечером 26 июля из-за прорыва дамбы.