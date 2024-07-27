В городах и районах Челябинской области вводят режимы ЧС

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Дожди в Челябинской области продолжаются (архивное фото) Фото:

В ряде городов и районов Челябинской области 27 июля из-за сильных дождей вводят режимы ЧС. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Режим ЧС введен в Сосновском районе и Карабаше. Режим повышенной готовности в Еманжелинском районе, Кыштыме и Копейске. В ближайшее время такой режим введет Миасс. В Еткульском районе на разных территориях введен и режим, и ЧС и повышенной готовности», — заявили в пресс-службе.

Дожди в Челябинской области продолжаются. Режим ЧС в Карабаше был введен вечером 26 июля из-за прорыва дамбы.

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В ряде городов и районов Челябинской области 27 июля из-за сильных дождей вводят режимы ЧС. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. «Режим ЧС введен в Сосновском районе и Карабаше. Режим повышенной готовности в Еманжелинском районе, Кыштыме и Копейске. В ближайшее время такой режим введет Миасс. В Еткульском районе на разных территориях введен и режим, и ЧС и повышенной готовности», — заявили в пресс-службе. Дожди в Челябинской области продолжаются. Режим ЧС в Карабаше был введен вечером 26 июля из-за прорыва дамбы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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