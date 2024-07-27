Развлечения Спорт Сборная Казахстана стала обладателем первой медали на Олимпиаде во Франции 27 июля 2024 в 14:18 Размер текста - 17 + Сборная из Казахстана получила первую медаль на Играх в Париже, пишут СМИ (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Олимпиада-2024 Казахстанская сборная стала первой командой, которая получила медаль на Олимпийских играх во Франции. Спортсмены обыграли Германию в битве за третье место по стрельбе. Об этом сообщают СМИ. «Казахстан выиграл первую медаль на Олимпиаде в Париже», — сообщают корреспонденты казахстанского издания caravan.kz с места событий. Отмечается, что сборная победила Германию по стрельбе на 10 метров из пневматической винтовки среди смешанных команд. За золото и серебро будут бороться сборные Южной Кореи и Китая. Ранее сборная из Казахстана завоевывала медали только на Олимпиаде-1996. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Казахстанская сборная стала первой командой, которая получила медаль на Олимпийских играх во Франции. Спортсмены обыграли Германию в битве за третье место по стрельбе. Об этом сообщают СМИ. «Казахстан выиграл первую медаль на Олимпиаде в Париже», — сообщают корреспонденты казахстанского издания caravan.kz с места событий. Отмечается, что сборная победила Германию по стрельбе на 10 метров из пневматической винтовки среди смешанных команд. За золото и серебро будут бороться сборные Южной Кореи и Китая. Ранее сборная из Казахстана завоевывала медали только на Олимпиаде-1996. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям