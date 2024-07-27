Сборная Казахстана стала обладателем первой медали на Олимпиаде во Франции

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Встреча олимпийских медалистов Дениса Спицова и Александра Большунова в аэропорту. Тюмень, олимпийские медали, бронза, серебро, медали олимпиады
Сборная из Казахстана получила первую медаль на Играх в Париже, пишут СМИ (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Олимпиада-2024

Казахстанская сборная стала первой командой, которая получила медаль на Олимпийских играх во Франции. Спортсмены обыграли Германию в битве за третье место по стрельбе. Об этом сообщают СМИ.

«Казахстан выиграл первую медаль на Олимпиаде в Париже», — сообщают корреспонденты казахстанского издания caravan.kz с места событий. Отмечается, что сборная победила Германию по стрельбе на 10 метров из пневматической винтовки среди смешанных команд.

За золото и серебро будут бороться сборные Южной Кореи и Китая. Ранее сборная из Казахстана завоевывала медали только на Олимпиаде-1996.

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Казахстанская сборная стала первой командой, которая получила медаль на Олимпийских играх во Франции. Спортсмены обыграли Германию в битве за третье место по стрельбе. Об этом сообщают СМИ. «Казахстан выиграл первую медаль на Олимпиаде в Париже», — сообщают корреспонденты казахстанского издания caravan.kz с места событий. Отмечается, что сборная победила Германию по стрельбе на 10 метров из пневматической винтовки среди смешанных команд. За золото и серебро будут бороться сборные Южной Кореи и Китая. Ранее сборная из Казахстана завоевывала медали только на Олимпиаде-1996.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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