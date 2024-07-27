Ситуация находится на контроле у президента, сообщил Якушев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Под Карабашем прорвало дамбу

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев приехал 27 июля в Карабаш Челябинской области, где прорвало дамбу, по поручению президента РФ Владимира Путина. Об этом Якушев заявил, когда вместе с губернатором Алексеем Текслером побывали в пункте временного размещения (ПВР), где находятся жители поселка Киолим, пострадавшего от наводнения. В ПВР Якушев и Текслер приехали после того как побывали в самом поселке и провели заседание оперштаба, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Ситуация находится на контроле у президента. Я здесь по его поручению», — заявил Якушев жителям. Полпред также успокоил граждан, что их дома охраняет полиция и можно не бояться мародеров. Текслер рассказал, что всем будет выплачена материальная помощь. Сначала по 20 тысяч рублей, а потом в зависимости от ущерба.

ПВР обустроили в санатории «Карабашмеди». Там сейчас находится восемь человек. Все они довольны условиями.

«ПВР очень хороший. Хочу сказать особые слова благодарности РМК за помощь и за волонтеров. Главная теперь задача — дождаться хорошей погоды, чтобы ушла вода, чтобы жилые помещения, просохли», — заявил Якушев СМИ.

«Будет работать муниципальная комиссия. Все вопросы будем оперативно решать. Самое главное, что у нас нет жертв, вся работа по эвакуации была организована», — подвел итог Текслер.

Вечером 26 июля из-за прорыва дамбы вечером затопило поселок Киолим. Эвакуировали всех жильцов Киолима и соседних поселков. В настоящее время вода из поселка ушла. Режим ЧС в Карабаше сохраняется.

Якушев встретился с пострадавшими от прорыва дамбы на Киалимском водохранилище Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Первая партия гуманитарной помощи уже начала поступать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU