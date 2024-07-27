Путин: победа России заключается в ее традициях и истории

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул важность истории, традиций и гордости за достижения предков как фундамента для победы, которая сейчас особенно необходима России. Об этом он заявил в интервью для документального фильма «Новый Херсонес» о городе, ныне зовущемся Севастополем.
«Эту основу как раз и создает наша история, наши традиции и гордость за то, что было сделано нашими предками по укреплению Отечества», — подчеркнул глава государства в интервью для фильма, который размещен на платформе «Смотрим».
Владимир Путин также выразил мысль о том, что в текущий период развития России необходима победа. Она должна быть основана на знании и уважении своей истории и культурных традиций.
Документальный фильм «Новый Херсонес» будет показан 28 июля на телеканале «Россия 1». В нем будет отражена двухтысячелетняя история города. Также история в фильме переплетена с созданием музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес» на территории Севастополя. Кроме того, для киноленты Владимир Путин специально дал интервью.
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