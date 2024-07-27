Путин: победа России заключается в ее традициях и истории

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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Путин назвал традиции и историю РФ главной основой победы страны Фото:

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул важность истории, традиций и гордости за достижения предков как фундамента для победы, которая сейчас особенно необходима России. Об этом он заявил в интервью для документального фильма «Новый Херсонес» о городе, ныне зовущемся Севастополем.

«Эту основу как раз и создает наша история, наши традиции и гордость за то, что было сделано нашими предками по укреплению Отечества», — подчеркнул глава государства в интервью для фильма, который размещен на платформе «Смотрим».

Владимир Путин также выразил мысль о том, что в текущий период развития России необходима победа. Она должна быть основана на знании и уважении своей истории и культурных традиций.

Документальный фильм «Новый Херсонес» будет показан 28 июля на телеканале «Россия 1». В нем будет отражена двухтысячелетняя история города. Также история в фильме переплетена с созданием музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес» на территории Севастополя. Кроме того, для киноленты Владимир Путин специально дал интервью.

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Президент РФ Владимир Путин подчеркнул важность истории, традиций и гордости за достижения предков как фундамента для победы, которая сейчас особенно необходима России. Об этом он заявил в интервью для документального фильма «Новый Херсонес» о городе, ныне зовущемся Севастополем. «Эту основу как раз и создает наша история, наши традиции и гордость за то, что было сделано нашими предками по укреплению Отечества», — подчеркнул глава государства в интервью для фильма, который размещен на платформе «Смотрим». Владимир Путин также выразил мысль о том, что в текущий период развития России необходима победа. Она должна быть основана на знании и уважении своей истории и культурных традиций. Документальный фильм «Новый Херсонес» будет показан 28 июля на телеканале «Россия 1». В нем будет отражена двухтысячелетняя история города. Также история в фильме переплетена с созданием музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес» на территории Севастополя. Кроме того, для киноленты Владимир Путин специально дал интервью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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