Путин: победа России заключается в ее традициях и истории

27 июля 2024 в 15:41 Размер текста - 17 +

Путин назвал традиции и историю РФ главной основой победы страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин подчеркнул важность истории, традиций и гордости за достижения предков как фундамента для победы, которая сейчас особенно необходима России. Об этом он заявил в интервью для документального фильма «Новый Херсонес» о городе, ныне зовущемся Севастополем. «Эту основу как раз и создает наша история, наши традиции и гордость за то, что было сделано нашими предками по укреплению Отечества», — подчеркнул глава государства в интервью для фильма, который размещен на платформе «Смотрим». Владимир Путин также выразил мысль о том, что в текущий период развития России необходима победа. Она должна быть основана на знании и уважении своей истории и культурных традиций. Документальный фильм «Новый Херсонес» будет показан 28 июля на телеканале «Россия 1». В нем будет отражена двухтысячелетняя история города. Также история в фильме переплетена с созданием музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес» на территории Севастополя. Кроме того, для киноленты Владимир Путин специально дал интервью. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул важность истории, традиций и гордости за достижения предков как фундамента для победы, которая сейчас особенно необходима России. Об этом он заявил в интервью для документального фильма «Новый Херсонес» о городе, ныне зовущемся Севастополем. «Эту основу как раз и создает наша история, наши традиции и гордость за то, что было сделано нашими предками по укреплению Отечества», — подчеркнул глава государства в интервью для фильма, который размещен на платформе «Смотрим». Владимир Путин также выразил мысль о том, что в текущий период развития России необходима победа. Она должна быть основана на знании и уважении своей истории и культурных традиций. Документальный фильм «Новый Херсонес» будет показан 28 июля на телеканале «Россия 1». В нем будет отражена двухтысячелетняя история города. Также история в фильме переплетена с созданием музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес» на территории Севастополя. Кроме того, для киноленты Владимир Путин специально дал интервью.