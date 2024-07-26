Загадочное исчезновение свердловчанина насторожило Бастрыкина

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе поисков 28-летнего мужчины, исчезнувшего в поселке Совхозный Свердловской области. С просьбой найти пропавшего обратилась его мама, сообщает информационный центр СК России.
«В Информационный центр СК России обратилась женщина о безвестном исчезновении ее 28-летнего сына в поселке Совхозный Свердловской области… Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах», — говорится в telegram-канале ведомства.
В сообщении уточняется, что поиски пропавшего результатов не принесли. В СУ СК России по Свердловской области расследует уголовное дело. Вероятно, что пропавший — Дмитрий Бондарев, который 16 июня ушел из дома и бесследно исчез.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!