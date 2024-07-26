26 июля 2024

Загадочное исчезновение свердловчанина насторожило Бастрыкина

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Александр Бастрыкин требует доложить об установленных обстоятельствах исчезновения
Александр Бастрыкин требует доложить об установленных обстоятельствах исчезновения Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе поисков 28-летнего мужчины, исчезнувшего в поселке Совхозный Свердловской области. С просьбой найти пропавшего обратилась его мама, сообщает информационный центр СК России.

«В Информационный центр СК России обратилась женщина о безвестном исчезновении ее 28-летнего сына в поселке Совхозный Свердловской области… Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах», — говорится в telegram-канале ведомства.

В сообщении уточняется, что поиски пропавшего результатов не принесли. В СУ СК России по Свердловской области расследует уголовное дело. Вероятно, что пропавший — Дмитрий Бондарев, который 16 июня ушел из дома и бесследно исчез.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе поисков 28-летнего мужчины, исчезнувшего в поселке Совхозный Свердловской области. С просьбой найти пропавшего обратилась его мама, сообщает информационный центр СК России. «В Информационный центр СК России обратилась женщина о безвестном исчезновении ее 28-летнего сына в поселке Совхозный Свердловской области… Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах», — говорится в telegram-канале ведомства. В сообщении уточняется, что поиски пропавшего результатов не принесли. В СУ СК России по Свердловской области расследует уголовное дело. Вероятно, что пропавший — Дмитрий Бондарев, который 16 июня ушел из дома и бесследно исчез.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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