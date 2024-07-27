Житель поселка Сергей рассказал, как унесло дом с женой и двумя детьми Фото: Алексей Самаев © URA.RU

новость из сюжета Под Карабашем прорвало дамбу

Жительницу поселка Киолим Челябинской области вместе с домом и детьми вечером 26 июня унесло во время прорыва дамбы. Об этом URA.RU рассказал ее муж Сергей. По его словам, дом был каркасным и, к счастью все обошлось.

«Мне жена позвонила, сказала: „Сергей, вода прибывает!“. Я велел им закрыть двери, выходить было опасно. И дом, как Ноев ковчег, поплыл через кусты, поле. Задержала его только лесопосадка», — рассказывает Сергей.

Внутри дома была женщина с двумя детьми и двумя собаками. Мать как могла поддерживала детей. А когда дом остановился, вода начала спадать. Муж со спасателями смогли добраться до дома и забрать женщину с детьми. Всех увезли в Карабаш в пункт временного размещения. Дом остался цел, пострадала только бытовая техника.

Вечером 26 июля из-за прорыва дамбы Киолим затопило. Всех эвакуировали, никто не пострадал. К утру вода из поселка ушла, жители возвращаются в свои дома. Режим ЧС в Карабаше сохраняется. Власти обещают возместить ущерб.

Вода подмыла дамбу вечером 26 июля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Людей оперативно эвакуировали, жертв нет, пострадали дома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU