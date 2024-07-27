На Украине осудили Чулпан Хаматову за связи с Путиным

Актриса Чулпан Хаматова снялась в киноленте «Спокойная жизнь», которая была представлена на Венецианском кинофестивале. Однако на Украине отреагировали на это негативно. По словам представителей МИД страны, Хаматова является бывшей сторонницей президента РФ Владимира Путина, поэтому ее прошлые связи с ним вызывают вопросы.
«Чулпан Хаматова, бывшая сторонница Путина, снялась в фильме „Спокойная жизнь“ на Венецианском кинофестивале. Несмотря на то, что она уехала из России, ее прошлые связи с Путиным вызывают вопросы», — пишет МИД Украины в своем аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter). Там отметили, что те, кто помог российскому лидеру, не должны появляться на красных дорожках фестивалей, пока на Украине продолжается конфликт.
Ранее младший брат Хаматовой Шамиль дал скандальное интервью, в котором заявил, что он «постоянно боялся в России» и за себя, и за своего ребенка. По его словам, ему пришлось бы жить в стране, где «ходят маршем». Однако он переехал в Латвию и отметил, что не намерен возвращаться в РФ, передает MK.RU. Туда же переехала и Чулпан Хаматова.
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