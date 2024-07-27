На Украине осудили Чулпан Хаматову за связи с Путиным

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По словам представителей МИД Украины, Хаматова, как помощник Путина, не должна появляться на красных дорожках фестивалей, пока идет украинский конфликт
По словам представителей МИД Украины, Хаматова, как помощник Путина, не должна появляться на красных дорожках фестивалей, пока идет украинский конфликт Фото:

Актриса Чулпан Хаматова снялась в киноленте «Спокойная жизнь», которая была представлена на Венецианском кинофестивале. Однако на Украине отреагировали на это негативно. По словам представителей МИД страны, Хаматова является бывшей сторонницей президента РФ Владимира Путина, поэтому ее прошлые связи с ним вызывают вопросы. 

«Чулпан Хаматова, бывшая сторонница Путина, снялась в фильме „Спокойная жизнь“ на Венецианском кинофестивале. Несмотря на то, что она уехала из России, ее прошлые связи с Путиным вызывают вопросы», — пишет МИД Украины в своем аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter). Там отметили, что те, кто помог российскому лидеру, не должны появляться на красных дорожках фестивалей, пока на Украине продолжается конфликт. 

Ранее младший брат Хаматовой Шамиль дал скандальное интервью, в котором заявил, что он «постоянно боялся в России» и за себя, и за своего ребенка. По его словам, ему пришлось бы жить в стране, где «ходят маршем». Однако он переехал в Латвию и отметил, что не намерен возвращаться в РФ, передает MK.RU. Туда же переехала и Чулпан Хаматова. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Актриса Чулпан Хаматова снялась в киноленте «Спокойная жизнь», которая была представлена на Венецианском кинофестивале. Однако на Украине отреагировали на это негативно. По словам представителей МИД страны, Хаматова является бывшей сторонницей президента РФ Владимира Путина, поэтому ее прошлые связи с ним вызывают вопросы.  «Чулпан Хаматова, бывшая сторонница Путина, снялась в фильме „Спокойная жизнь“ на Венецианском кинофестивале. Несмотря на то, что она уехала из России, ее прошлые связи с Путиным вызывают вопросы», — пишет МИД Украины в своем аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter). Там отметили, что те, кто помог российскому лидеру, не должны появляться на красных дорожках фестивалей, пока на Украине продолжается конфликт.  Ранее младший брат Хаматовой Шамиль дал скандальное интервью, в котором заявил, что он «постоянно боялся в России» и за себя, и за своего ребенка. По его словам, ему пришлось бы жить в стране, где «ходят маршем». Однако он переехал в Латвию и отметил, что не намерен возвращаться в РФ, передает MK.RU. Туда же переехала и Чулпан Хаматова. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...