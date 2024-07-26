К осени в Лангепасе откроют свой МРТ центр

Чтобы сделать МРТ, жителям Лангепаса приходится ездить в Сургут или Нижневартовск. Такая проблема стоит у горожан с 2018 года, однако уже к сентябрю она будет решена — благодаря инвестору в Лангепасе появится свой МРТ центр. Об этом рассказал главный врач городской больницы и депутат окружной думы Александр Нохрин.
«Надеемся, что уже к сентябрю вместе с инвестором запустим этот проект, который будет для пациентов и жителей Лангепаса бесплатным в рамках программы обязательного медицинского страхования. Оборудование будет также работать и в рамках добровольного медицинского страхования», — цитирует слова Нохрина о новом МРТ центре telegram-канал правительства ХМАО.
Сейчас рабочие уже принялись за ремонт помещения. Центром МРТ смогут пользоваться также и жители Покачи.
Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук предостерег Нохрина от экспериментальных методов лечения пациентов. Парламентарий заявил, что доверие в медицине — это как эффект плацебо, и что, в случае доверия, пациенту "помогает даже мел".
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