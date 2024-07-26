26 июля 2024

К осени в Лангепасе откроют свой МРТ центр

© Служба новостей «URA.RU»
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Жителям Лангепаса и Покачи больше не придется тратить четыре-пять часов на дорогу, чтобы сделать МРТ
Жителям Лангепаса и Покачи больше не придется тратить четыре-пять часов на дорогу, чтобы сделать МРТ Фото:

Чтобы сделать МРТ, жителям Лангепаса приходится ездить в Сургут или Нижневартовск. Такая проблема стоит у горожан с 2018 года, однако уже к сентябрю она будет решена — благодаря инвестору в Лангепасе появится свой МРТ центр. Об этом рассказал главный врач городской больницы и депутат окружной думы Александр Нохрин.

«Надеемся, что уже к сентябрю вместе с инвестором запустим этот проект, который будет для пациентов и жителей Лангепаса бесплатным в рамках программы обязательного медицинского страхования. Оборудование будет также работать и в рамках добровольного медицинского страхования», — цитирует слова Нохрина о новом МРТ центре telegram-канал правительства ХМАО.

Сейчас рабочие уже принялись за ремонт помещения. Центром МРТ смогут пользоваться также и жители Покачи.

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук предостерег Нохрина от экспериментальных методов лечения пациентов. Парламентарий заявил, что доверие в медицине — это как эффект плацебо, и что, в случае доверия, пациенту "помогает даже мел".

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Чтобы сделать МРТ, жителям Лангепаса приходится ездить в Сургут или Нижневартовск. Такая проблема стоит у горожан с 2018 года, однако уже к сентябрю она будет решена — благодаря инвестору в Лангепасе появится свой МРТ центр. Об этом рассказал главный врач городской больницы и депутат окружной думы Александр Нохрин. «Надеемся, что уже к сентябрю вместе с инвестором запустим этот проект, который будет для пациентов и жителей Лангепаса бесплатным в рамках программы обязательного медицинского страхования. Оборудование будет также работать и в рамках добровольного медицинского страхования», — цитирует слова Нохрина о новом МРТ центре telegram-канал правительства ХМАО. Сейчас рабочие уже принялись за ремонт помещения. Центром МРТ смогут пользоваться также и жители Покачи. Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук предостерег Нохрина от экспериментальных методов лечения пациентов. Парламентарий заявил, что доверие в медицине — это как эффект плацебо, и что, в случае доверия, пациенту "помогает даже мел".
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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