Кухарук предостерег депутата думы ХМАО от экспериментов над людьми

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук предостерег депутата окружной думы Алесандра Нохрина от экспериментальных методов лечения пациентов. Парламентарий, работающий главврачом горбольницы Лангепаса, при докладе врио главы региона заявил, что доверие в медицине — это как эффект плацебо, и что в случае доверия пациенту помогает даже мел.
«Доверие в медицине — это как эффект плацебо. Если пациент доверяет врачу, то ему даже мел помогает. Не говоря уже о том, если мы ему настоящую таблетку дадим», — высказался Нохрин. «Давайте не будем экспериментировать», — предупредил его Кухарук под смех всех присутствующих в зале.
Проблемы с доверием пациентов, по мнению Нохрина, входят в топ рисков, снижающих удовлетворенность населения уровнем здравоохранения в Югре. Кроме этого, в списке есть кадровый голод и отсутствие инвесторов в медицину.
Врио главы региона отметил, что проблема оттока медицинских кадров остается одной из важнейших для всего округа. «Когда мы собирались с нашими руководителями всех учреждений здравоохранения в преддверии Дня медработника, проходил форум. Мы говорили о том, что сегодня борьба связана с конкуренцией по кадрам. Причем не только между городами и учреждениями здравоохранениями в границах округа. Сегодня мы видим, что возникает переток кадров. Заработная плата является не самым главным критерием. Человек в целом оценивает то место, в котором он может жить, работать, учиться, создавать семью», — уточнил Кухарук.
URA.RU ведет онлайн-трансляцию рабочего визита Кухарука в Лангепас. В ЦК «Нефтяник» проходит встреча с депутатами и представителями администрации, затем состоится объезд объектов благоустройства, проблемных локаций и соцобъектов, во второй половине дня запланирована встреча с жителями.
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