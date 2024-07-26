26 июля 2024

Кухарук предостерег депутата думы ХМАО от экспериментов над людьми

Кухарук предостерег главврача больницы от экспериментов при лечении пациентов
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат окружной думы Александр Нохрин сделал неожиданное заявление во время встречи с главой региона
Депутат окружной думы Александр Нохрин сделал неожиданное заявление во время встречи с главой региона Фото:

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук предостерег депутата окружной думы Алесандра Нохрина от экспериментальных методов лечения пациентов. Парламентарий, работающий главврачом горбольницы Лангепаса, при докладе врио главы региона заявил, что доверие в медицине — это как эффект плацебо, и что в случае доверия пациенту помогает даже мел.

«Доверие в медицине — это как эффект плацебо. Если пациент доверяет врачу, то ему даже мел помогает. Не говоря уже о том, если мы ему настоящую таблетку дадим», — высказался Нохрин. «Давайте не будем экспериментировать», — предупредил его Кухарук под смех всех присутствующих в зале.

Проблемы с доверием пациентов, по мнению Нохрина, входят в топ рисков, снижающих удовлетворенность населения уровнем здравоохранения в Югре. Кроме этого, в списке есть кадровый голод и отсутствие инвесторов в медицину.

Врио главы региона отметил, что проблема оттока медицинских кадров остается одной из важнейших для всего округа. «Когда мы собирались с нашими руководителями всех учреждений здравоохранения в преддверии Дня медработника, проходил форум. Мы говорили о том, что сегодня борьба связана с конкуренцией по кадрам. Причем не только между городами и учреждениями здравоохранениями в границах округа. Сегодня мы видим, что возникает переток кадров. Заработная плата является не самым главным критерием. Человек в целом оценивает то место, в котором он может жить, работать, учиться, создавать семью», — уточнил Кухарук.

URA.RU ведет онлайн-трансляцию рабочего визита Кухарука в Лангепас. В ЦК «Нефтяник» проходит встреча с депутатами и представителями администрации, затем состоится объезд объектов благоустройства, проблемных локаций и соцобъектов, во второй половине дня запланирована встреча с жителями.

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Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук предостерег депутата окружной думы Алесандра Нохрина от экспериментальных методов лечения пациентов. Парламентарий, работающий главврачом горбольницы Лангепаса, при докладе врио главы региона заявил, что доверие в медицине — это как эффект плацебо, и что в случае доверия пациенту помогает даже мел. «Доверие в медицине — это как эффект плацебо. Если пациент доверяет врачу, то ему даже мел помогает. Не говоря уже о том, если мы ему настоящую таблетку дадим», — высказался Нохрин. «Давайте не будем экспериментировать», — предупредил его Кухарук под смех всех присутствующих в зале. Проблемы с доверием пациентов, по мнению Нохрина, входят в топ рисков, снижающих удовлетворенность населения уровнем здравоохранения в Югре. Кроме этого, в списке есть кадровый голод и отсутствие инвесторов в медицину. Врио главы региона отметил, что проблема оттока медицинских кадров остается одной из важнейших для всего округа. «Когда мы собирались с нашими руководителями всех учреждений здравоохранения в преддверии Дня медработника, проходил форум. Мы говорили о том, что сегодня борьба связана с конкуренцией по кадрам. Причем не только между городами и учреждениями здравоохранениями в границах округа. Сегодня мы видим, что возникает переток кадров. Заработная плата является не самым главным критерием. Человек в целом оценивает то место, в котором он может жить, работать, учиться, создавать семью», — уточнил Кухарук. URA.RU ведет онлайн-трансляцию рабочего визита Кухарука в Лангепас. В ЦК «Нефтяник» проходит встреча с депутатами и представителями администрации, затем состоится объезд объектов благоустройства, проблемных локаций и соцобъектов, во второй половине дня запланирована встреча с жителями.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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