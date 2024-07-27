Открытие Олимпиады-2024 вызвало отвращение у Пескова

В ходе церемонии открытия Олимпиады-2024 в Париже были показаны вещи отвратительные и запрещенные в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«МОК встал на скользкую дорожку, согласовав церемонию открытия Олимпиады в Париже с ее отвратительными деталями», — заявил Песков в беседе с ТАСС. Пресс-секретарь отметил, что вещи, которые были показаны на мероприятии не только отвратительны, но и запрещены в России. По его словам, «хорошо, что россияне этого не увидели».
Призер Олимпиады Виктория Комова также сочла «тошнотворным» открытие Игр в Париже. Одним из скандальных моментов стало выступление артистов-трансвеститов*, которые представили пародию на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи. Для многих верующих по всему миру такое представление оказалось оскорбительным.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.
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