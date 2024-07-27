27 июля 2024

Призер Олимпиады Комова жестко высказалась об открытии Игр 2024 года

Призер Олимпиады Комова сочла тошнотворным открытие Игр в Париже
© Служба новостей «URA.RU»
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Спортсменка сравнила открытие Игр во Франции и России
Спортсменка сравнила открытие Игр во Франции и России Фото:
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Олимпиада-2024

Двукратная серебряная медалистка Олимпиады-2012 по спортивной гимнастике Виктория Комова выразила свое недовольство церемонией открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже. По ее словам, мероприятие оказалось провальным.

«Какой ужас! Это провал! Со дна постучали. Блевать охота от такого открытия Олимпиады. Россия — лучшая страна! Россия — я люблю тебя!» — написала Комова у себя в Instagram (запрещенная соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской запрещенной в РФ).

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже впервые прошла не на стадионе, а в формате парада по реке Сене. Одним из самых скандальных моментов стало выступление артистов-трансвеститов*, которые представили пародийную сценку на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.

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Двукратная серебряная медалистка Олимпиады-2012 по спортивной гимнастике Виктория Комова выразила свое недовольство церемонией открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже. По ее словам, мероприятие оказалось провальным. «Какой ужас! Это провал! Со дна постучали. Блевать охота от такого открытия Олимпиады. Россия — лучшая страна! Россия — я люблю тебя!» — написала Комова у себя в Instagram (запрещенная соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской запрещенной в РФ). Церемония открытия Олимпийских игр в Париже впервые прошла не на стадионе, а в формате парада по реке Сене. Одним из самых скандальных моментов стало выступление артистов-трансвеститов*, которые представили пародийную сценку на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи. *Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.
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