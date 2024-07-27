Шершневское водохранилище оперативно готовят к сбросу воды

28 июля 2024 в 00:59 Размер текста - 17 +

Сброс воды организуют с целью сбалансировать объемы (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Чтобы избежать негативных последствий для инфраструктуры, в Челябинской области произведут сброс воды Шершневского водохранилища. Такое решение принято в целях предотвращения его переполнения. Об этом URA.RU сообщили в Министерстве экологии Челябинской области. «Для предотвращения переполнения Шершневского водохранилища филиалом по эксплуатации водохранилищ Челябинской области ФГБВУ „Центррегионводхоз“ было принято решение о сбросе воды. Сброс будет осуществляться в режиме до 60 кубометров в секунду для контроля уровня воды и минимизации рисков наводнений», — сообщили в учреждении. В частности, возможны кратковременные переливы реки Миасс. Специалисты призвали жителей региона соблюдать осторожность, особенно вблизи водоемов. В Челябинской области, для принятия оперативных решений об изменении параметров сброса воды, продолжают мониторинг состояния Шершневского водохранилища. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чтобы избежать негативных последствий для инфраструктуры, в Челябинской области произведут сброс воды Шершневского водохранилища. Такое решение принято в целях предотвращения его переполнения. Об этом URA.RU сообщили в Министерстве экологии Челябинской области. «Для предотвращения переполнения Шершневского водохранилища филиалом по эксплуатации водохранилищ Челябинской области ФГБВУ „Центррегионводхоз“ было принято решение о сбросе воды. Сброс будет осуществляться в режиме до 60 кубометров в секунду для контроля уровня воды и минимизации рисков наводнений», — сообщили в учреждении. В частности, возможны кратковременные переливы реки Миасс. Специалисты призвали жителей региона соблюдать осторожность, особенно вблизи водоемов. В Челябинской области, для принятия оперативных решений об изменении параметров сброса воды, продолжают мониторинг состояния Шершневского водохранилища.