27 июля 2024

Шершневское водохранилище оперативно готовят к сбросу воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Городской пляж на Шершневском водохранилище во время режима самоизоляции. Челябинск, жара, дамба, лето, шершневское водохранилище, отдых, шершни
Сброс воды организуют с целью сбалансировать объемы (архивное фото) Фото:

Чтобы избежать негативных последствий для инфраструктуры, в Челябинской области произведут сброс воды Шершневского водохранилища. Такое решение принято в целях предотвращения его переполнения. Об этом URA.RU сообщили в Министерстве экологии Челябинской области.

«Для предотвращения переполнения Шершневского водохранилища филиалом по эксплуатации водохранилищ Челябинской области ФГБВУ „Центррегионводхоз“ было принято решение о сбросе воды. Сброс будет осуществляться в режиме до 60 кубометров в секунду для контроля уровня воды и минимизации рисков наводнений», — сообщили в учреждении.

В частности, возможны кратковременные переливы реки Миасс. Специалисты призвали жителей региона соблюдать осторожность, особенно вблизи водоемов. В Челябинской области, для принятия оперативных решений об изменении параметров сброса воды, продолжают мониторинг состояния Шершневского водохранилища.

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Чтобы избежать негативных последствий для инфраструктуры, в Челябинской области произведут сброс воды Шершневского водохранилища. Такое решение принято в целях предотвращения его переполнения. Об этом URA.RU сообщили в Министерстве экологии Челябинской области. «Для предотвращения переполнения Шершневского водохранилища филиалом по эксплуатации водохранилищ Челябинской области ФГБВУ „Центррегионводхоз“ было принято решение о сбросе воды. Сброс будет осуществляться в режиме до 60 кубометров в секунду для контроля уровня воды и минимизации рисков наводнений», — сообщили в учреждении. В частности, возможны кратковременные переливы реки Миасс. Специалисты призвали жителей региона соблюдать осторожность, особенно вблизи водоемов. В Челябинской области, для принятия оперативных решений об изменении параметров сброса воды, продолжают мониторинг состояния Шершневского водохранилища.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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