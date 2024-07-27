Тимур Бажаев, сын чеченского миллиардера Мусы Бажаева, был задержан в качестве подозреваемого в применении насилия в отношении сотрудника полиции. Об этом сообщили в Следственном комитете России по Москве.
«Задержан Тимур Бажаев, подозреваемый в применении насилия в отношении представителя власти в центре Москвы... По версии следствия, 27 июля 2024 года Бажаев, находясь вблизи комплекса Лужники, нарушая общественный порядок, вступил а конфликт с сотрудником полиции, в ходе которого, применил насилие в отношение представителя власти», — сообщает telegram-канал ведомства.
Отмечается, что в ближайшее время Бажаеву будет предъявлено обвинение. Следствие намерено подать в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Отец задержанного, миллиардер Муса Бажаев сомневается в причастности сына к совершенному правонарушению: «Я не думаю, что мой сын мог совершить какие-то неправильные процессуальные действия... Мне об этом не известно пока. И я не за что бороться не собираюсь. Если мой сын виноват и где-то он замешан, то будет отвечать. А если этого нет, значит — нет». Его слова передает РЕН ТВ.
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