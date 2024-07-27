27 июля 2024

Сына миллиардера Мусы Бажаева задержали в Москве за драку с полицией. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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По версии следствия, Бажаев у Лужников нарушил общественный порядок и вступил в драку с сотрудником полиции
По версии следствия, Бажаев у Лужников нарушил общественный порядок и вступил в драку с сотрудником полиции Фото:

Тимур Бажаев, сын чеченского миллиардера Мусы Бажаева, был задержан в качестве подозреваемого в применении насилия в отношении сотрудника полиции. Об этом сообщили в Следственном комитете России по Москве.

«Задержан Тимур Бажаев, подозреваемый в применении насилия в отношении представителя власти в центре Москвы... По версии следствия, 27 июля 2024 года Бажаев, находясь вблизи комплекса Лужники, нарушая общественный порядок, вступил а конфликт с сотрудником полиции, в ходе которого, применил насилие в отношение представителя власти», — сообщает telegram-канал ведомства.

Отмечается, что в ближайшее время Бажаеву будет предъявлено обвинение. Следствие намерено подать в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Отец задержанного, миллиардер Муса Бажаев сомневается в причастности сына к совершенному правонарушению: «Я не думаю, что мой сын мог совершить какие-то неправильные процессуальные действия... Мне об этом не известно пока. И я не за что бороться не собираюсь. Если мой сын виноват и где-то он замешан, то будет отвечать. А если этого нет, значит — нет». Его слова передает РЕН ТВ.

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Тимур Бажаев, сын чеченского миллиардера Мусы Бажаева, был задержан в качестве подозреваемого в применении насилия в отношении сотрудника полиции. Об этом сообщили в Следственном комитете России по Москве. «Задержан Тимур Бажаев, подозреваемый в применении насилия в отношении представителя власти в центре Москвы... По версии следствия, 27 июля 2024 года Бажаев, находясь вблизи комплекса Лужники, нарушая общественный порядок, вступил а конфликт с сотрудником полиции, в ходе которого, применил насилие в отношение представителя власти», — сообщает telegram-канал ведомства. Отмечается, что в ближайшее время Бажаеву будет предъявлено обвинение. Следствие намерено подать в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.  Отец задержанного, миллиардер Муса Бажаев сомневается в причастности сына к совершенному правонарушению: «Я не думаю, что мой сын мог совершить какие-то неправильные процессуальные действия... Мне об этом не известно пока. И я не за что бороться не собираюсь. Если мой сын виноват и где-то он замешан, то будет отвечать. А если этого нет, значит — нет». Его слова передает РЕН ТВ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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