Чем известен миллиардер Бажаев, чей сын был задержан в Москве

Сына бизнесмена Мусы Бажаева задержали в Москве за драку с полицейским

28 июля 2024 в 02:50 Размер текста - 17 +

Муса Бажаев занимал 139-е место в рейтинге самых богатых людей России по версии Forbes в 2020 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сына чеченского миллиардера Мусы Бажаева Тимура задержали 27 июля возле Лужников в Москве из-за того, что он ударил по лицу начальника отдела охраны общественного порядка УВД по ЦАО, полковника Александра Махонина. Конфликт вспыхнул, когда молодой человек решил пройти на территорию спортивного комплекса через служебную калитку, при этом не отреагировал на просьбу воспользоваться общим входом и затеял драку. Что известно об отце Тимура Бажаева — URA.RU cобрал в сводном материале. Детство и юношество Муса Юсупович Бажаев родился 11 мая 1966 года в Чечне. В его семье было трое братьев, один из которых, Зия, погиб в авиакатастрофе в 2000 году вместе с журналистом Артемом Боровиком. Бажаев в 1991 году получил образование химического инженера в Грозненском нефтяном институте, после чего начал стремительно подниматься по карьерной лестнице, достигнув высоких управленческих позиций. От инженера-технолога Бажаев быстро дорос до начальника департамента, в итоге возглавил группу компаний «Лиа Ойл». Бизнес Муса и Зия Бажаевы в 1998 году основали ОАО «Группа Альянс», концерн с широким спектром деятельности, охватывающим различные отрасли промышленности, включая нефтяную и строительную. Сначала компанией руководил Зия, а Муса отвечал за АО «Альянс-Ойл». После смерти брата Муса взял на себя управление всем холдингом. Под руководством Мусы Бажаева были реализованы масштабные проекты, включая открытие сети АЗС в Крыму и модернизацию Хабаровского НПЗ при поддержке инвестиций от Samsung. Бажаев также основал компанию «Русская платина» и продолжил сотрудничество с крупными международными партнерами. Личная жизнь Жену Бажаева, с которой он в браке давно, зовут Луиза. У пары родилось две дочери — Марьям и Алина, а также два сына — Алим и Тимур. В 2016 году Марьям вышла замуж за Магомеда Ериханова, сына директора чеченского регионального отделения «Россельхозбанка». А В 2017 году состоялась свадьба Алины с сыном руководителя компании «Dorchester Finance» Алихана Мамакаева — Бекханом. Бажаев дважды стал дедушкой. Состояние олигарха Состояние Мусы Бажаева, по данным Forbes, оценивается в 750 миллионов долларов. Капитал: предприятия «Русская платина» (40%), «Альянс Алтын» (30%), доля в Kopy Goldfields («Амур Золото»). По данным издания, семье Бажаевых принадлежит курорт Forte Village на Сардинии. Что известно о задержании сына бизнесмена По версии следствия, 27 июля 2024 года Тимур Бажаев, находясь вблизи комплекса Лужники, нарушая общественный порядок, вступил в конфликт с сотрудником полиции, в ходе которого применил насилие в отношении представителя власти. Об этом официально заявили в Следственном комитете России по Москве. «Поскольку в Лужниках готовилось массовое мероприятие, режим безопасности был усилен. Находившийся по другую сторону калитки полковник полиции Махонин не пропустил Бажаева, предложив воспользоваться обычным входом с досмотром. В ответ тот перелез через забор, ударил полицейского по лицу, попытался затеять драку, но был задержан», — процитировала слова депутата Госдумы Александра Хинштейна Baza. Отец Муса Бажаев усомнился в причастности сына к правонарушению. При этом заявил, что не собирается за него бороться. Бизнемен подчеркнул, что если сын виноват и где-то замешан, то «будет отвечать». Его слова привел канал РЕН ТВ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сына чеченского миллиардера Мусы Бажаева Тимура задержали 27 июля возле Лужников в Москве из-за того, что он ударил по лицу начальника отдела охраны общественного порядка УВД по ЦАО, полковника Александра Махонина. Конфликт вспыхнул, когда молодой человек решил пройти на территорию спортивного комплекса через служебную калитку, при этом не отреагировал на просьбу воспользоваться общим входом и затеял драку. Что известно об отце Тимура Бажаева — URA.RU cобрал в сводном материале. Муса Юсупович Бажаев родился 11 мая 1966 года в Чечне. В его семье было трое братьев, один из которых, Зия, погиб в авиакатастрофе в 2000 году вместе с журналистом Артемом Боровиком. Бажаев в 1991 году получил образование химического инженера в Грозненском нефтяном институте, после чего начал стремительно подниматься по карьерной лестнице, достигнув высоких управленческих позиций. От инженера-технолога Бажаев быстро дорос до начальника департамента, в итоге возглавил группу компаний «Лиа Ойл». Муса и Зия Бажаевы в 1998 году основали ОАО «Группа Альянс», концерн с широким спектром деятельности, охватывающим различные отрасли промышленности, включая нефтяную и строительную. Сначала компанией руководил Зия, а Муса отвечал за АО «Альянс-Ойл». После смерти брата Муса взял на себя управление всем холдингом. Под руководством Мусы Бажаева были реализованы масштабные проекты, включая открытие сети АЗС в Крыму и модернизацию Хабаровского НПЗ при поддержке инвестиций от Samsung. Бажаев также основал компанию «Русская платина» и продолжил сотрудничество с крупными международными партнерами. Жену Бажаева, с которой он в браке давно, зовут Луиза. У пары родилось две дочери — Марьям и Алина, а также два сына — Алим и Тимур. В 2016 году Марьям вышла замуж за Магомеда Ериханова, сына директора чеченского регионального отделения «Россельхозбанка». А В 2017 году состоялась свадьба Алины с сыном руководителя компании «Dorchester Finance» Алихана Мамакаева — Бекханом. Бажаев дважды стал дедушкой. Состояние Мусы Бажаева, по данным Forbes, оценивается в 750 миллионов долларов. Капитал: предприятия «Русская платина» (40%), «Альянс Алтын» (30%), доля в Kopy Goldfields («Амур Золото»). По данным издания, семье Бажаевых принадлежит курорт Forte Village на Сардинии. По версии следствия, 27 июля 2024 года Тимур Бажаев, находясь вблизи комплекса Лужники, нарушая общественный порядок, вступил в конфликт с сотрудником полиции, в ходе которого применил насилие в отношении представителя власти. Об этом официально заявили в Следственном комитете России по Москве. «Поскольку в Лужниках готовилось массовое мероприятие, режим безопасности был усилен. Находившийся по другую сторону калитки полковник полиции Махонин не пропустил Бажаева, предложив воспользоваться обычным входом с досмотром. В ответ тот перелез через забор, ударил полицейского по лицу, попытался затеять драку, но был задержан», — процитировала слова депутата Госдумы Александра Хинштейна Baza. Отец Муса Бажаев усомнился в причастности сына к правонарушению. При этом заявил, что не собирается за него бороться. Бизнемен подчеркнул, что если сын виноват и где-то замешан, то «будет отвечать». Его слова привел канал РЕН ТВ.