Что стало с империей Пригожина и ЧВК «Вагнер» спустя год после мятежа

В Петербурге за вымогательство задержаны связанные с Пригожиным менеджеры

23 июня 2024 в 17:20 Размер текста - 17 +

В Санкт-Петербурге были задержаны два медиаменеджера, которые связны с погибшим создателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Среди них: топ-менеджер медиахолдинга «Патриот» Илья Горбунов и главред «Конкретно.ру» Кирилл Метелев. Это произошло ровно через год после начала мятежа Пригожина. Что стало с бизнесом главы ЧВК «Вагнер» за это время — в материале URA.RU. Бизнес-империя Пригожина насчитывала множество бизнесов. Все их можно разделить на пять направлений: строительство, ресторанный бизнес, кейтеринг, обслуживание военных городков и кинопроизводство. Издание Financial Times особо отмечало бизнес в Африке, который связан с добычей полезных ископаемых, золота и алмазов. К 2022 году стоимость активов Пригожина составляла около 71 миллиарда рублей, согласно The New York Times. Сама ЧВК «Вагнер», созданная в 2014 году, полностью финансировалась за счет государства. Об этом говорил президент России Владимир Путин в апреле 2023 года. Также Пригожин заработал и на компании «Конкорд», которая занималась поставками продуктов для Минобороны РФ. По словам Путина, глава ЧВК «Вагнер» благодаря ей получил 80 миллиардов рублей. С «Конкордом» также была связана «фабрика троллей», официально носившая название «Агентство интернет-исследований». Вернуться к навигатору После вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер» была расформирована. Ее бойцам дали выбор: заключить контракт с Минобороны РФ или уйти из зоны спецоперации. Путин также отмечал, что военные смогут перебраться в Белоруссию. ЧВК «Вагнер» де-юро прекратила существование. «ЧВК Вагнер Центр», открытый в 2022 году в Санкт-Петербурге, продолжил работу после летних событий 2023 года. Однако в обновленном формате. В июле прошлого года с него сняли вывеску, а коллектив организации заявил, что часть сотрудников переехала «на производственные площади»: предприятия, заводы, различные экспериментальные площадки, связанные с СВО. Вернуться к навигатору В завещании Евгений Пригожин написал, что передает все имущество своему старшему сыну Павлу. Он работал в Сирии, а после постоянно участвовал в военных кампаниях. Журналист Денис Коротков говорил: «Нет никаких свидетельств того, что Павел каким-то образом занимал значимое место в бизнесе и структуре «Вагнера», передает RTVI. Павел Пригожин еще до смерти своего отца владел крупными активами. Среди них: ООО «Лахта Парк Премиум», ООО «Лахта Парк» и ООО «Лахта Плаза» (компании контролируют одноименные жилые комплексы), ООО «Бета» (строит элитный ЖК «Лахтинский пассаж»). Компания «РТГ Девелопмент», которая пыталась построить SPA-отель на северном берегу Финского залива, была ликвидирована в марте 2024 года. Большинство перечисленных компаний по итогам 2023 года потерпели убытки на сумму свыше одного миллиарда рублей. Вернуться к навигатору Евгений Пригожин до своей смерти выставил на продажу вертолет Robinson R44. На нем он налетал более тысячи часов. Стоимость вертолета — 25 миллионов рублей. Ранее за 275,8 миллиона рублей продавалась яхта Пригожина Astondoa 122 glx, а также комбинат питания в Янино под Санкт-Петербургом и земельный участок на Рублевке. Вернуться к навигатору До начала конфликта на Украине Людмила Кряжева стала владелицей архитектурного памятника раннего модерна — магазина купцов Елисеевых, расположенного на пересечении Невского проспекта и Малой Садовой улицы в Санкт-Петербурге. После смерти своего супруга Евгения Пригожина и смены фамилии, Людмила обновила состав учредителей ООО «Магазин купцов Елисеевых», владея 100% долей компании с учредительным капиталом в 10 млн рублей, передает RTVI. Еще одним активом Людмилы стал петербургский Музей шоколада. До смерти Пригожина часть долей музея принадлежала его бизнес-партнеру Ирине Полевиковой. В октябре 2023 года Кряжева стала единственной владелицей этого музея. Также в октябре 2023 года Людмила Кряжева внесла изменения в регистрационные данные компании «Агат-А», указав свою новую фамилию. Согласно классификатору ОКВЭД, компания занимается управлением недвижимостью и торговлей. За 2023 год чистая прибыль «Агат-А» составила 65,2 миллиона рублей. Вернуться к навигатору Дочери основателя ЧВК «Вагнер» также унаследовали активы. В январе 2024 года старшая дочь Евгения Пригожина, Полина, зарегистрировалась как субъект малого и среднего бизнеса и стала залогодержателем долей в компании «Отель сервис», управляющей гостиницей Trezzini Palace в Санкт-Петербурге. Именно рядом с этой гостиницей во время мятежа Пригожина была найдена «Газель», загруженная коробками с деньгами на общую сумму четыре миллиарда рублей. Младшая дочь, Вероника, через компанию «Редстарс» получила контроль над гостиницей Red Stars. Чистая прибыль этой компании за 2023 год составила 27,2 миллиона рублей. Вернуться к навигатору Медиахолдинг «Патриот», включавший в себя РИА «ФАН», «Невские новости» и другие издания, был закрыт вскоре после мятежа Евгения Пригожина, еще при его жизни. Об этом сообщил 30 июня 2023 года генеральный директор РИА «ФАН» Евгений Зубарев. Сначала появились слухи о возможной продаже ресурсов холдинга крупным игрокам медиарынка, в том числе Национальной медиагруппе Юрия Ковальчука, как упоминало издание The Bell, признанное иноагентом. Однако через год никаких изменений в этом направлении не произошло, сайты холдинга закрылись, а журналисты были уволены. Бывший главный редактор РИА «ФАН» Ксения Масенкова в интервью говорила, что не располагает информацией о возможном перезапуске или покупке проектов. Журналист RTVI Денис Коротков, долгое время изучавший бизнес Пригожина, выразил сомнение в ценности покупки, указывая на то, что уже через месяц после закрытия холдинга не осталось ничего стоящего. Вернуться к навигатору