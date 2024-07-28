У МВД Дагестана не нашлось ответов о видео с избиением умершего бойца СВО

28 июля 2024 в 10:50 Размер текста - 17 +

По предварительным данным, участника СВО избили полицейские Фото: Вадим Ахметов © URA.RU У МВД по Дагестану нет информации, как и почему было слито видео с камер наблюдения, на которых полицейские до смерти избили участника спецоперации Ахмеда Джабраилова. С заявлением выступила глава пресс-службы полицейского главка по республике Гаяна Гариева. «На вопросы „Как? Кем? Почему?“ и „С какой целью были слиты видеозаписи с камер наблюдения, приобщенные к материалам проверки?“ — у меня ответов нет», — написала Гариева, ее слова приводит telegram-канал «Криминальная Хроника МВД Дагестана». Ранее сообщалось, что в Махачкале в отделении полиции погиб участник спецоперации 48-летний Ахмед Джабраилов после того, как его избили несколько полицейских. Следственный комитет РФ начал доследственную проверку, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У МВД по Дагестану нет информации, как и почему было слито видео с камер наблюдения, на которых полицейские до смерти избили участника спецоперации Ахмеда Джабраилова. С заявлением выступила глава пресс-службы полицейского главка по республике Гаяна Гариева. «На вопросы „Как? Кем? Почему?“ и „С какой целью были слиты видеозаписи с камер наблюдения, приобщенные к материалам проверки?“ — у меня ответов нет», — написала Гариева, ее слова приводит telegram-канал «Криминальная Хроника МВД Дагестана». Ранее сообщалось, что в Махачкале в отделении полиции погиб участник спецоперации 48-летний Ахмед Джабраилов после того, как его избили несколько полицейских. Следственный комитет РФ начал доследственную проверку, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.