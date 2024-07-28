У МВД Дагестана не нашлось ответов о видео с избиением умершего бойца СВО

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Несанкционированная акция в поддержку оппозиционера. Челябинск , дубинка, митинг, полиция, омон
По предварительным данным, участника СВО избили полицейские Фото:

У МВД по Дагестану нет информации, как и почему было слито видео с камер наблюдения, на которых полицейские до смерти избили участника спецоперации Ахмеда Джабраилова. С заявлением выступила глава пресс-службы полицейского главка по республике Гаяна Гариева.

«На вопросы „Как? Кем? Почему?“ и „С какой целью были слиты видеозаписи с камер наблюдения, приобщенные к материалам проверки?“ — у меня ответов нет», — написала Гариева, ее слова приводит telegram-канал «Криминальная Хроника МВД Дагестана».

Ранее сообщалось, что в Махачкале в отделении полиции погиб участник спецоперации 48-летний Ахмед Джабраилов после того, как его избили несколько полицейских. Следственный комитет РФ начал доследственную проверку, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.

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У МВД по Дагестану нет информации, как и почему было слито видео с камер наблюдения, на которых полицейские до смерти избили участника спецоперации Ахмеда Джабраилова. С заявлением выступила глава пресс-службы полицейского главка по республике Гаяна Гариева. «На вопросы „Как? Кем? Почему?“ и „С какой целью были слиты видеозаписи с камер наблюдения, приобщенные к материалам проверки?“ — у меня ответов нет», — написала Гариева, ее слова приводит telegram-канал «Криминальная Хроника МВД Дагестана». Ранее сообщалось, что в Махачкале в отделении полиции погиб участник спецоперации 48-летний Ахмед Джабраилов после того, как его избили несколько полицейских. Следственный комитет РФ начал доследственную проверку, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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