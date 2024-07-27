27 июля 2024

В Челябинске перекрыли движение в месте выхода из берегов реки Миасс. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Река Миасс после дождей вышла из берегов
Река Миасс после дождей вышла из берегов Фото:

В Челябинске 28 июля закрыли движение на Университетской Набережной в районе парка Калининского района. Как сообщает пресс-служба мэрии, это связано с подъемом реки Миасс.

«В связи с подъемом уровня реки на данном участке временно закрыто движение на Университетской Набережной под мостом по улице Северо-Крымской. Специалисты уже ликвидируют скопление воды», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. Власти просят при обнаружении мест сильных подтоплений сообщить об увиденном по телефону 112.

Ранее из-за сильных ливней в Челябинске начался сброс воды Шершневского водохранилища в реку Миасс. Власти предупреждали о возможных переливах реки.

Водителей просят учитывать свой маршрут в связи с ограничениями
Водителей просят учитывать свой маршрут в связи с ограничениями
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В Челябинске 28 июля закрыли движение на Университетской Набережной в районе парка Калининского района. Как сообщает пресс-служба мэрии, это связано с подъемом реки Миасс. «В связи с подъемом уровня реки на данном участке временно закрыто движение на Университетской Набережной под мостом по улице Северо-Крымской. Специалисты уже ликвидируют скопление воды», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. Власти просят при обнаружении мест сильных подтоплений сообщить об увиденном по телефону 112. Ранее из-за сильных ливней в Челябинске начался сброс воды Шершневского водохранилища в реку Миасс. Власти предупреждали о возможных переливах реки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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