В Челябинске 28 июля закрыли движение на Университетской Набережной в районе парка Калининского района. Как сообщает пресс-служба мэрии, это связано с подъемом реки Миасс.
«В связи с подъемом уровня реки на данном участке временно закрыто движение на Университетской Набережной под мостом по улице Северо-Крымской. Специалисты уже ликвидируют скопление воды», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. Власти просят при обнаружении мест сильных подтоплений сообщить об увиденном по телефону 112.
Ранее из-за сильных ливней в Челябинске начался сброс воды Шершневского водохранилища в реку Миасс. Власти предупреждали о возможных переливах реки.
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