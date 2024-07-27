Жители Коркино сообщают об эвакуации из-за перелива реки Чумляк через дамбу

В Коркино Челябинской области река Чумляк начала переливаться через дамбу. В результате пострадали дома и началась эвакуация жителей. Об этом URA.RU сообщили читатели.
«В Коркино река Чумляк вышла из берегов, ночью через дамбу начало топить со стороны улицы Сакко и Ванцетти. Людей эвакуировали специальные службы», — сообщили URA.RU читатели.
Глава Коркино Наталья Лощинина подтвердила в своем telegram-канале, что в ночь на 27 июля начался перелив реки Чумляк через дамбу. В зоне потенциального подтопления, по ее словам, оказались дома, расположенные по улицам Юркина, Гастелло, Багратиона.
«Проведено оповещение населения с предложением эвакуироваться. Все экстренные службы работают», — заявила Лощинина.
Администрация Коркино также опубликовала телефоны, куда жители могут обратиться за помощью при экстренных ситуациях:
- 8-902-86-171-23 — единая дежурно-диспетчерская служба.
- 8-951-238-97-69 — аварийная служба управляющих организаций.
- 8 (351-52) 4-98-32, 8-919-110-31-04 — скорая помощь.
- 8-999-371-07-43 — полиция.
- 8-950-728-45-61, 8-908-069-95-77 — временное размещение.
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