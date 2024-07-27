27 июля 2024

Челябинский глава спас тонущего человека во время потопа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчина едва не утонул во время потопа
Мужчина едва не утонул во время потопа Фото:

Глава администрации Еманжелинского сельского поселения Челябинской области Антон Костромитин во время наводнения вплавь бросился спасать односельчанина. Об этом сообщили сотрудники ГУ МЧС по региону.

«В поселке Еманжелинка Челябинской области сотрудники МЧС и глава населенного пункта спасли тонущего человека. Спасатели и глава поселения с двух сторон, вплавь, устремились к тонущему», — рассказала пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

В ГУ МЧС отметили, что увидели тонущего мужчину в ходе мониторинга обстановки. Как выяснилось позже, местный житель решил сократить путь и перейти большую воду, но его сильным потоком сбило с ног. Мужчину вытащили из воды, его пришлось откачивать и оказывать первую помощь. Пострадавший был передан медицинской бригаде.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава администрации Еманжелинского сельского поселения Челябинской области Антон Костромитин во время наводнения вплавь бросился спасать односельчанина. Об этом сообщили сотрудники ГУ МЧС по региону. «В поселке Еманжелинка Челябинской области сотрудники МЧС и глава населенного пункта спасли тонущего человека. Спасатели и глава поселения с двух сторон, вплавь, устремились к тонущему», — рассказала пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. В ГУ МЧС отметили, что увидели тонущего мужчину в ходе мониторинга обстановки. Как выяснилось позже, местный житель решил сократить путь и перейти большую воду, но его сильным потоком сбило с ног. Мужчину вытащили из воды, его пришлось откачивать и оказывать первую помощь. Пострадавший был передан медицинской бригаде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...