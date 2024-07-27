Челябинский глава спас тонущего человека во время потопа

Глава администрации Еманжелинского сельского поселения Челябинской области Антон Костромитин во время наводнения вплавь бросился спасать односельчанина. Об этом сообщили сотрудники ГУ МЧС по региону.
«В поселке Еманжелинка Челябинской области сотрудники МЧС и глава населенного пункта спасли тонущего человека. Спасатели и глава поселения с двух сторон, вплавь, устремились к тонущему», — рассказала пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
В ГУ МЧС отметили, что увидели тонущего мужчину в ходе мониторинга обстановки. Как выяснилось позже, местный житель решил сократить путь и перейти большую воду, но его сильным потоком сбило с ног. Мужчину вытащили из воды, его пришлось откачивать и оказывать первую помощь. Пострадавший был передан медицинской бригаде.
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