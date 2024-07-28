В мире Европа В бывшей республике СССР заговорили о геноциде в 1946—1947 годах В Молдавии, бывшей в составе СССР, хотят признать голод 1946-47 годов геноцидом 28 июля 2024 в 14:09 Размер текста - 17 + В Молдавии могут признать послевоенный голод в СССР геноцидом Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Власти Молдавии, бывшей в составе СССР, хотят инициировать признание послевоенного голода 1946-47 годов геноцидом. Об этом сообщил спикер законодательного собрания этой республики Игорь Гросу. «Иметь только осуждающую декларацию [направленную против России и ее действий на территории Украины] и чтить те события [послевоенный голод] недостаточно», — заявил Игорь Гросу в эфире телеканала TVR Moldova . Так он ответил на вопрос о возможности признания Молдавией вслед за Украиной послевоенный голод геноцидом. В декабре 2022 года Европейский парламент признал голодомор геноцидом украинского народа. По словам главы МИДа Украины Дмитрия Кулебы, этот шаг отдал дань уважения миллионам жертв. Политолог и экономист Александр Дудчак назвал это поводом «демонизировать» Россию. Об этом сообщили в 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Власти Молдавии, бывшей в составе СССР, хотят инициировать признание послевоенного голода 1946-47 годов геноцидом. Об этом сообщил спикер законодательного собрания этой республики Игорь Гросу. «Иметь только осуждающую декларацию [направленную против России и ее действий на территории Украины] и чтить те события [послевоенный голод] недостаточно», — заявил Игорь Гросу в эфире телеканала TVR Moldova. Так он ответил на вопрос о возможности признания Молдавией вслед за Украиной послевоенный голод геноцидом. В декабре 2022 года Европейский парламент признал голодомор геноцидом украинского народа. По словам главы МИДа Украины Дмитрия Кулебы, этот шаг отдал дань уважения миллионам жертв. Политолог и экономист Александр Дудчак назвал это поводом «демонизировать» Россию. Об этом сообщили в 360.ru. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям