В бывшей республике СССР заговорили о геноциде в 1946—1947 годах

В Молдавии, бывшей в составе СССР, хотят признать голод 1946-47 годов геноцидом
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Мемориал в память о мирных жителях СССР - жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны (д.Зайцево, Гатчинский район Ленинградской области
В Молдавии могут признать послевоенный голод в СССР геноцидом Фото:

Власти Молдавии, бывшей в составе СССР, хотят инициировать признание послевоенного голода 1946-47 годов геноцидом. Об этом сообщил спикер законодательного собрания этой республики Игорь Гросу.

«Иметь только осуждающую декларацию [направленную против России и ее действий на территории Украины] и чтить те события [послевоенный голод] недостаточно», — заявил Игорь Гросу в эфире телеканала TVR Moldova. Так он ответил на вопрос о возможности признания Молдавией вслед за Украиной послевоенный голод геноцидом.

В декабре 2022 года Европейский парламент признал голодомор геноцидом украинского народа. По словам главы МИДа Украины Дмитрия Кулебы, этот шаг отдал дань уважения миллионам жертв. Политолог и экономист Александр Дудчак назвал это поводом «демонизировать» Россию. Об этом сообщили в 360.ru.

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Власти Молдавии, бывшей в составе СССР, хотят инициировать признание послевоенного голода 1946-47 годов геноцидом. Об этом сообщил спикер законодательного собрания этой республики Игорь Гросу. «Иметь только осуждающую декларацию [направленную против России и ее действий на территории Украины] и чтить те события [послевоенный голод] недостаточно», — заявил Игорь Гросу в эфире телеканала TVR Moldova. Так он ответил на вопрос о возможности признания Молдавией вслед за Украиной послевоенный голод геноцидом. В декабре 2022 года Европейский парламент признал голодомор геноцидом украинского народа. По словам главы МИДа Украины Дмитрия Кулебы, этот шаг отдал дань уважения миллионам жертв. Политолог и экономист Александр Дудчак назвал это поводом «демонизировать» Россию. Об этом сообщили в 360.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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