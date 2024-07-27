27 июля 2024

Свердловские грибники нашли огромные красноголовики. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В лесу в Верхнем Тагиле нашли большие грибы (архивное фото)
В лесу в Верхнем Тагиле нашли большие грибы (архивное фото) Фото:

Грибники из Свердловской области нашли огромные красноголовики в лесу возле Верхнего Тагила. Фотографиями поделилась читательница URA.RU.

«Грибы размером с голову! Таких красавцев-красноголовиков нашли в лесу в Верхнем Тагиле», — поделилась Ирина.

В этот же день она собрала корзину белых и маслят. Ирина добавила, что качество у этих грибов отличное.

Такие грибы нашли в Верхнем Тагиле
Такие грибы нашли в Верхнем Тагиле
Фото:

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Грибники из Свердловской области нашли огромные красноголовики в лесу возле Верхнего Тагила. Фотографиями поделилась читательница URA.RU. «Грибы размером с голову! Таких красавцев-красноголовиков нашли в лесу в Верхнем Тагиле», — поделилась Ирина. В этот же день она собрала корзину белых и маслят. Ирина добавила, что качество у этих грибов отличное.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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