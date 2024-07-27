В лесу в Верхнем Тагиле нашли большие грибы (архивное фото)
Грибники из Свердловской области нашли огромные красноголовики в лесу возле Верхнего Тагила. Фотографиями поделилась читательница URA.RU.
«Грибы размером с голову! Таких красавцев-красноголовиков нашли в лесу в Верхнем Тагиле», — поделилась Ирина.
В этот же день она собрала корзину белых и маслят. Ирина добавила, что качество у этих грибов отличное.
Такие грибы нашли в Верхнем Тагиле
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