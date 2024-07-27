В затопленном доме в Коркино обнаружили мертвого

В Коркино в Челябинской области в затопленном доме обнаружен труп пенсионера. Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, пожилой мужчина злоупотреблял спиртными напитками.
«На улице Береговой в Коркино в частном доме обнаружен труп 61-летнего пенсионера. Установлено, что перед смертью мужчина пил несколько недель. Признаков насильственной смерти на теле предварительно не обнаружено», — сообщает URA.RU источник.
Перед гибелью мужчину эвакуировали в пункт временного размещения. Однако он покинул его в поисках выпивки, отметил собеседник.
В пресс-службе СУ СКР по региону URA.RU сообщили, что устанавливаются обстоятельства произошедшего. Окончательную причину смерти скажут судмедэксперты.
В Коркино в ночь на 27 июля река Чумляк начала после продолжительных ливней переливаться через дамбу. В результате пострадали дома и началась эвакуация жителей.
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