27 июля 2024

В затопленном доме в Коркино обнаружили мертвого

© Служба новостей «URA.RU»
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Медикам предстоит выяснить причину смерти жителя Коркино
Медикам предстоит выяснить причину смерти жителя Коркино Фото:

В Коркино в Челябинской области в затопленном доме обнаружен труп пенсионера. Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, пожилой мужчина злоупотреблял спиртными напитками.

«На улице Береговой в Коркино в частном доме обнаружен труп 61-летнего пенсионера. Установлено, что перед смертью мужчина пил несколько недель. Признаков насильственной смерти на теле предварительно не обнаружено», — сообщает URA.RU источник.

Перед гибелью мужчину эвакуировали в пункт временного размещения. Однако он покинул его в поисках выпивки, отметил собеседник.

В пресс-службе СУ СКР по региону URA.RU сообщили, что устанавливаются обстоятельства произошедшего. Окончательную причину смерти скажут судмедэксперты. 

В Коркино  в ночь на 27 июля река Чумляк начала после продолжительных ливней переливаться через дамбу. В результате пострадали дома и началась эвакуация жителей.

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В Коркино в Челябинской области в затопленном доме обнаружен труп пенсионера. Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, пожилой мужчина злоупотреблял спиртными напитками. «На улице Береговой в Коркино в частном доме обнаружен труп 61-летнего пенсионера. Установлено, что перед смертью мужчина пил несколько недель. Признаков насильственной смерти на теле предварительно не обнаружено», — сообщает URA.RU источник. Перед гибелью мужчину эвакуировали в пункт временного размещения. Однако он покинул его в поисках выпивки, отметил собеседник. В пресс-службе СУ СКР по региону URA.RU сообщили, что устанавливаются обстоятельства произошедшего. Окончательную причину смерти скажут судмедэксперты.  В Коркино  в ночь на 27 июля река Чумляк начала после продолжительных ливней переливаться через дамбу. В результате пострадали дома и началась эвакуация жителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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