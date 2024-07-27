В Сатке в подтопленном доме нашли труп

В подтопленном доме Сатки Челябинской области нашли труп. Перед смертью мужчина выпивал и отказался покинуть территорию подтопления. Как сообщают источники URA.RU, это не местный житель, а гость из другого района.
«Компания выпивала. И отказалась покинуть частный дом, хотя МЧС просила временно уходить покинуть жилье, оповещая всех жителей по громкой связи», — сообщил URA.RU источник.
Внезапно одному из участников вечеринки стало плохо. Он скончался, рассказал источник.
Местные жители сообщают, что причиной смерти мог стать удар электрическим током. Однако при осмотре тела поражением тока у умершего не обнаружилось.
В пресс-службе СУ СКР по региону URA.RU сообщили, что устанавливаются обстоятельства произошедшего. Точную причину смерти должны выяснить судмедэксперты.
В Сатке ранее объявлен режим ЧС из-за отопления в старой части города. Режим повышенной готовности также объявлен во втором районе. Затопление произошло из-за сильных ливней, которые длились несколько дней.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!