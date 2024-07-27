В Челябинской области режим ЧС введен в четырех муниципалитетах

Режим ЧС действует в четырех муниципалитетах Челябинской области — в Карабаше, Коркинском муниципальном округе, Сосновском и Еманжелинском районах. Эта информация была озвучена на заседании областного оперштаба, которое провел губернатор Алексей Текслер.
«Напряженная ситуация наблюдается в Коркинском муниципальном округе. Как доложила глава Наталья Лощинина, ситуация осложнилась ночью. Из-за подъема уровня воды в реке Чумляк введен режим ЧС. Режим ЧС введен в Еманжелинском муниципальном районе. Как сообщил глава Евгений Светлов, из-за подтопления были эвакуированы жители поселков Рабочий и Пионерский», — сообщает пресс-служба правительства. Режимы ЧС в Сосновском районе и Карабаше были введены ранее.
В Коркинском округе эвакуированы жители подтопленных домов. В пункте временного размещения (ПВР) находится 35 человек. В Коркино продолжаются работы по восстановлению электроснабжения. В Еманжелинском районе эвакуированы жители поселков Рабочий и Пионерский. В ПВР перевезено 142 человека, из них 25 детей. В настоящее время ситуация стабилизировалась. Вода отступает, люди возвращаются в свои дома.
В Саткинском районе режим ЧС действует в городе Сатка. В старой части города ночью было подтоплено 50 домов. В Сосновском районе, Копейске и Усть-Катаве ситуация контролируемая, в ряде населенных пунктов уровень воды снижается.
Как подчеркнул Текслер, ситуация с паводком в регионе на 28 июля все еще напряженная, хотя дожди немного спали. Учитывая уровень накопленной воды, гидрологическая обстановка остается сложной. По данным Росгидромета, водность рек в регионе остается повышенной. Почти все гидропосты фиксируют увеличение уровня воды. В ближайшие сутки на реках ожидается медленное снижение уровня и потепление.
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