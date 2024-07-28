На Пермском тракте образовалась гигантская пробка более 15 километров. Скрин

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Помимо ремонта дорог причиной пробки стало ДТП
Помимо ремонта дорог причиной пробки стало ДТП Фото:

На трассе Пермь — Екатеринбург около Ревды (Свердловская область) образовалась пробка в более чем в 15 километров в обе стороны. Это следует из данных «Яндекс.Карт».

Помимо множества ремонтных работ на отрезке трассы P-242 с 311 по 318 километр причиной затора стала авария. «На автодороге Р-242 км 320 произошло ДТП. Движение осуществляется по одной полосе в направлении г. Екатеринбург», — пояснили в telegram-канале ФКУ «Уралавтодор».

Ситуация на момент публикации
Ситуация на момент публикации
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На трассе Пермь — Екатеринбург около Ревды (Свердловская область) образовалась пробка в более чем в 15 километров в обе стороны. Это следует из данных «Яндекс.Карт». Помимо множества ремонтных работ на отрезке трассы P-242 с 311 по 318 километр причиной затора стала авария. «На автодороге Р-242 км 320 произошло ДТП. Движение осуществляется по одной полосе в направлении г. Екатеринбург», — пояснили в telegram-канале ФКУ «Уралавтодор».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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