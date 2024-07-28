«Полная ложь»: в команде рок-звезды Самойлова отреагировали на скандальное видео из Красноярска

В команде сооснователя легендарной рок-группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова опровергли сообщения о том, что он вышел на сцену в Красноярске в неадекватном состоянии. Менеджер артиста Дмитрий Хакимов в разговоре с URA.RU заявил, что Самойлов сейчас в лучшей форме за 16 лет их совместной работы.
«Это полная ложь, такого даже отдаленно не было. Глеб прекрасно отыграл концерт от и до. Он был в прекрасной форме, и этому есть соответствующие видео, полностью снятые на концерте в виде трансляций, наших видеороликов, которые мы будем выкладывать в наших официальных соцсетях. То, что там, — это компиляция из нескольких странных видео, не более чем подлог, и это общая концепция нашего конкурента», — заявил менеджер.
По словам Хакимова, в команде Самойлова знают, от кого идет распространение информации, однако отказался назвать источник. Также он заявил, что Самойлов не пьет алкоголь несколько лет, сидит на диетах и ведет здоровый образ жизни. Директор группы добавил: если Самойлов кажется кому-то странным в своем имидже, эти люди ничего не понимают в рок-музыке.
Видео, на котором Самойлов на фестивале в Красноярске будто бы с трудом исполняет песни и едва стоит на ногах, начало распространяться вечером 28 июля. Песню «Ковер-вертолет» за звезду допевал гитарист, говорили очевидцы.
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