28 июля 2024

«Полная ложь»: в команде рок-звезды Самойлова отреагировали на скандальное видео из Красноярска

Менеджер Глеба Самойлова опроверг, что артист выступал в Красноярске нетрезвым
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По версии менеджера, скандал с Самойловым устроили конкуренты (архивное фото)
По версии менеджера, скандал с Самойловым устроили конкуренты (архивное фото) Фото:

В команде сооснователя легендарной рок-группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова опровергли сообщения о том, что он вышел на сцену в Красноярске в неадекватном состоянии. Менеджер артиста Дмитрий Хакимов в разговоре с URA.RU заявил, что Самойлов сейчас в лучшей форме за 16 лет их совместной работы.

«Это полная ложь, такого даже отдаленно не было. Глеб прекрасно отыграл концерт от и до. Он был в прекрасной форме, и этому есть соответствующие видео, полностью снятые на концерте в виде трансляций, наших видеороликов, которые мы будем выкладывать в наших официальных соцсетях. То, что там, — это компиляция из нескольких странных видео, не более чем подлог, и это общая концепция нашего конкурента», — заявил менеджер.

По словам Хакимова, в команде Самойлова знают, от кого идет распространение информации, однако отказался назвать источник. Также он заявил, что Самойлов не пьет алкоголь несколько лет, сидит на диетах и ведет здоровый образ жизни. Директор группы добавил: если Самойлов кажется кому-то странным в своем имидже, эти люди ничего не понимают в рок-музыке.

Видео, на котором Самойлов на фестивале в Красноярске будто бы с трудом исполняет песни и едва стоит на ногах, начало распространяться вечером 28 июля. Песню «Ковер-вертолет» за звезду допевал гитарист, говорили очевидцы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В команде сооснователя легендарной рок-группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова опровергли сообщения о том, что он вышел на сцену в Красноярске в неадекватном состоянии. Менеджер артиста Дмитрий Хакимов в разговоре с URA.RU заявил, что Самойлов сейчас в лучшей форме за 16 лет их совместной работы. «Это полная ложь, такого даже отдаленно не было. Глеб прекрасно отыграл концерт от и до. Он был в прекрасной форме, и этому есть соответствующие видео, полностью снятые на концерте в виде трансляций, наших видеороликов, которые мы будем выкладывать в наших официальных соцсетях. То, что там, — это компиляция из нескольких странных видео, не более чем подлог, и это общая концепция нашего конкурента», — заявил менеджер. По словам Хакимова, в команде Самойлова знают, от кого идет распространение информации, однако отказался назвать источник. Также он заявил, что Самойлов не пьет алкоголь несколько лет, сидит на диетах и ведет здоровый образ жизни. Директор группы добавил: если Самойлов кажется кому-то странным в своем имидже, эти люди ничего не понимают в рок-музыке. Видео, на котором Самойлов на фестивале в Красноярске будто бы с трудом исполняет песни и едва стоит на ногах, начало распространяться вечером 28 июля. Песню «Ковер-вертолет» за звезду допевал гитарист, говорили очевидцы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...