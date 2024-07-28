Сооснователь легендарной свердловской рок-группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов с трудом отыграл программу к 35-летнему юбилею музыкального коллектива на фестивале «Небофест» в Красноярске. За него в какой-то момент допевал гитарист, рассказывают очевидцы в соцсетях.
«Самойлов вышел в 21:00 по местному времени. Даже не опоздал, но надолго его не хватило. К середине совсем растерялся, к концу уже не мог петь. На «Ковер-вертолет» микрофон отдали гитаристу, который допевал. Однако 40-минутную программу музыкант отыграл (ну почти) и ничего не сорвал», — передает слова зрителей telegram-канал Mash.
Ранее URA.RU писало о скандальном выступлении поп-певицы Глюкоза на Дне Металлурга в Красноярске. По словам зрителей, она трогала себя за интимные места и материлась в микрофон, а в какой-то момент даже не смогла петь под фонограмму и ушла со сцены. Позднее подруга артистки предположила, что поведение Глюкозы было связано с тяжелыми последствиями из-за проблем в личной жизни.
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