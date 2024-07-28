СК закончил расследование по делу о покушении на Симоньян по заданию СБУ

Главное следственное управление Следственного комитета России завершило расследование в рамках уголовного дела о покушении на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян. Подчеркивается, что участникам инкриминировали подготовку покушения на журналистку по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).
«Главное следственное управление (ГСУ) СКР завершило расследование уголовного дела участников террористической группировки „Параграф-88“, которым инкриминировали нападения на иностранцев и подготовку по заданию СБУ покушения на Маргариту Симоньян», — пишет «Коммерсант». Отмечается, что по уголовному делу проходят более десяти человек, всем из них предъявлены обвинения.
В прошлом году Федеральная служба безопасности России предотвратила подготовку украинскими спецслужбами убийств Симоньян и журналистки Ксении Собчак. По данным ведомства, задержанные члены неонацистской группировки подтвердили, что действовали по заданию СБУ. Им обещали по 1,5 миллиона рублей за каждое убийство, передает РАПСИ.
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