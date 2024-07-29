«Коммерсант»: РФ не удается исполнить около 80% международных платежей в юанях

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80% платежей в юанях возвращаются обратно в Россию
80% платежей в юанях возвращаются обратно в Россию Фото:

Российские компании столкнулись с трудностями с трансграничными платежами в китайской валютой. Как сообщает "Коммерсант", около 80% платежей в юанях возвращаются обратно в Россию. 

"Российским компаниям стало трудно проводить трансграничные платежи в китайской валюте. Сейчас около 80% платежей в юанях возвращаются обратно в РФ", — пишет газета. По данным собеседников издания, ситуация становится все хуже. 

Люди, знакомые с вопросами о переводах валюты КНР, связывают трудности с повышением требований китайской стороны. По их информации, она требует все больше документов. 

Ранее некоторые китайские банки отказались принимать «грязный» юань. Таковой они считают национальную валюту, приобретенную на Московской бирже после наложения санкций. Ряд китайских банков не хотят работать не только с юанем, купленным на Мосбирже, но и с любым юанем, «имеющим российский след», передает RT.

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Российские компании столкнулись с трудностями с трансграничными платежами в китайской валютой. Как сообщает "Коммерсант", около 80% платежей в юанях возвращаются обратно в Россию.  "Российским компаниям стало трудно проводить трансграничные платежи в китайской валюте. Сейчас около 80% платежей в юанях возвращаются обратно в РФ", — пишет газета. По данным собеседников издания, ситуация становится все хуже.  Люди, знакомые с вопросами о переводах валюты КНР, связывают трудности с повышением требований китайской стороны. По их информации, она требует все больше документов.  Ранее некоторые китайские банки отказались принимать «грязный» юань. Таковой они считают национальную валюту, приобретенную на Московской бирже после наложения санкций. Ряд китайских банков не хотят работать не только с юанем, купленным на Мосбирже, но и с любым юанем, «имеющим российский след», передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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