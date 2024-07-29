Украинского командира заочно приговорили в РФ к колонии за призывы калечить пленных

Суд приговорил украинца к 5,5 года колонии за призывы калечить пленных

29 июля 2024 в 08:01 Размер текста - 17 +

Геннадию Друзенко вынесли приговор за призывы «калечить российских военнопленных» Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинскому активисту, основателю и начальнику первого добровольческого мобильного госпиталя на Украине Геннадию Друзенко заочно вынесли приговор в России. Ему назначили 5,5 года лишения свободы в колонии. «Басманный суд Москвы заочно приговорил Друзенко к 5,5 года колонии», — сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы суда. Друзенко, который является командиром добровольческого мобильного госпиталя, был осужден за призывы к причинению вреда российским военнослужащим, находящимся в плену. Представитель суда добавил, что приговор еще не вступил в законную силу и его можно будет обжаловать в апелляционном порядке. В марте 2023 года Следственный комитет РФ начал уголовное дело против Геннадия Друзенко, активиста и основателя первого добровольческого мобильного госпиталя имени Н. Пирогова, который помогал украинским военным в Донбассе. Он был объявлен в розыск и попал в базу МВД, передает 360.ru. Друзенко призывал к насилию в отношении российских военных, попавших в плен к Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинскому активисту, основателю и начальнику первого добровольческого мобильного госпиталя на Украине Геннадию Друзенко заочно вынесли приговор в России. Ему назначили 5,5 года лишения свободы в колонии. «Басманный суд Москвы заочно приговорил Друзенко к 5,5 года колонии», — сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы суда. Друзенко, который является командиром добровольческого мобильного госпиталя, был осужден за призывы к причинению вреда российским военнослужащим, находящимся в плену. Представитель суда добавил, что приговор еще не вступил в законную силу и его можно будет обжаловать в апелляционном порядке. В марте 2023 года Следственный комитет РФ начал уголовное дело против Геннадия Друзенко, активиста и основателя первого добровольческого мобильного госпиталя имени Н. Пирогова, который помогал украинским военным в Донбассе. Он был объявлен в розыск и попал в базу МВД, передает 360.ru. Друзенко призывал к насилию в отношении российских военных, попавших в плен к Украине.