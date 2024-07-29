Украинского командира заочно приговорили в РФ к колонии за призывы калечить пленных

Суд приговорил украинца к 5,5 года колонии за призывы калечить пленных
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Мера пресечения Сайриддину Шаропову в Железнодорожном районном суде. Екатеринбург , суд, мера пресечения, конвой, судебное заседание
Геннадию Друзенко вынесли приговор за призывы «калечить российских военнопленных» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинскому активисту, основателю и начальнику первого добровольческого мобильного госпиталя на Украине Геннадию Друзенко заочно вынесли приговор в России. Ему назначили 5,5 года лишения свободы в колонии.

«Басманный суд Москвы заочно приговорил Друзенко к 5,5 года колонии», — сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы суда. Друзенко, который является командиром добровольческого мобильного госпиталя, был осужден за призывы к причинению вреда российским военнослужащим, находящимся в плену. Представитель суда добавил, что приговор еще не вступил в законную силу и его можно будет обжаловать в апелляционном порядке.

В марте 2023 года Следственный комитет РФ начал уголовное дело против Геннадия Друзенко, активиста и основателя первого добровольческого мобильного госпиталя имени Н. Пирогова, который помогал украинским военным в Донбассе. Он был объявлен в розыск и попал в базу МВД, передает 360.ru. Друзенко призывал к насилию в отношении российских военных, попавших в плен к Украине.

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Украинскому активисту, основателю и начальнику первого добровольческого мобильного госпиталя на Украине Геннадию Друзенко заочно вынесли приговор в России. Ему назначили 5,5 года лишения свободы в колонии. «Басманный суд Москвы заочно приговорил Друзенко к 5,5 года колонии», — сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы суда. Друзенко, который является командиром добровольческого мобильного госпиталя, был осужден за призывы к причинению вреда российским военнослужащим, находящимся в плену. Представитель суда добавил, что приговор еще не вступил в законную силу и его можно будет обжаловать в апелляционном порядке. В марте 2023 года Следственный комитет РФ начал уголовное дело против Геннадия Друзенко, активиста и основателя первого добровольческого мобильного госпиталя имени Н. Пирогова, который помогал украинским военным в Донбассе. Он был объявлен в розыск и попал в базу МВД, передает 360.ru. Друзенко призывал к насилию в отношении российских военных, попавших в плен к Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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