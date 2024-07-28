В Челябинской области из-за ливней закрыты три дороги

В Челябинской области 29 июля остаются закрытыми три автодороги. Об этом сообщили в региональном миндортрансе.
«На 9:00 29 июля закрытыми для проезда остаются три автодороги регионального значения. Это дороги Красносельское — Сухарыш, Березняки — Депутатский и Карабаш — Киолим», — сообщили в пресс-службе министерства.
Закрытые автодороги расположены в Увельском и Еткульском районе и Карабашском городском округе. В пресс-службе минтранса добавили, что еще на 15 участках, где наблюдаются переливы дождевых вод, движение автотранспорта пока осуществляется. Ведется круглосуточное патрулирование сложных участков подрядными организациями. Число переливов уменьшилось, 28 июля их было 23.
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