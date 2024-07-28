Уровень воды в Шершневском водохранилище в Челябинске вырос

Уровень воды в Шершневском водохранилище в Челябинске за 27-28 июля вырос. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил вице-мэр Александр Астахов.
«На Шершневском водохранилище уровень за выходные вырос. Вместе с „Центррегионводхозом“ мониторим ситуацию. Сброс воды в Миасс составляет 50 кубометров в секунду», — сообщил Астахов.
По его информации, наблюдается незначительное подтопление набережной реки Миасс по улице Северо-Крымской. Как добавил Вице-мэр Андрей Ксензов, в связи с подъемом воды ограничено движение под путепроводом улиц Северо-Крымская — Университетская набережная.
Подъем уровня воды связан с сильными ливнями, прошедшими в Челябинской области на прошедшей неделе. Из-за подъема воды в регионе закрыто три дороги, на 15 участках дорог наблюдаются переливы.
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